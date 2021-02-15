RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2063206420652066
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:по теории сержика и виталлиана эта квартира уже имеет отрицательную стоимость т.к. давно самортизировалась)
Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:58

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:по теории сержика и виталлиана эта квартира уже имеет отрицательную стоимость т.к. давно самортизировалась)
Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.

Обліківка Віталіан - пише куйню.
Свої вологі мрії.
Не може житло, придатне для проживання, в столиці - коштувати нуль. :mrgreen:

Навіть кімнати в общажках біля промзон, які так полюбляє Віталіан. :mrgreen:

Общажки і бараки - навіть в Єпенях коштують від десяти тисяч доларів і вище. Не гривень! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22039
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2063206420652066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7658, 7659, 7660
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
76599 10700267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 12:21
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 241206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.