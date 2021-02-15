Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:58
Обліківка Віталіан - пише куйню.
Свої вологі мрії.
Не може житло, придатне для проживання, в столиці - коштувати нуль.
Навіть кімнати в общажках біля промзон, які так полюбляє Віталіан.
Общажки і бараки - навіть в Єпенях коштують від десяти тисяч доларів і вище. Не гривень!
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:32
Старперская квартира в старперском доме? На Шелковичной 10, кстати, есть лифт. После войны вставили.
Додано: Вів 15 чер, 2021 21:02
Мда, сумно!
Не вдастся любителям общажок і підвалів купити цей "бабушатник" за майже нульові кошти)))
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