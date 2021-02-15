Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы что то путаете, я писал про 60 летние дома, не видевших ремонта весь период эксплуатации, стоимость квартир в них - величина абсолютно эмоциональная. Если посчитать необходимые вложения, обоснованная цена вполне может оказаться околонулевой.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:58
Обліківка Віталіан - пише куйню.
Свої вологі мрії.
Не може житло, придатне для проживання, в столиці - коштувати нуль.
Навіть кімнати в общажках біля промзон, які так полюбляє Віталіан.
Общажки і бараки - навіть в Єпенях коштують від десяти тисяч доларів і вище. Не гривень!
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:32
Старперская квартира в старперском доме? На Шелковичной 10, кстати, есть лифт. После войны вставили.
Додано: Вів 15 чер, 2021 21:02
Мда, сумно!
Не вдастся любителям общажок і підвалів купити цей "бабушатник" за майже нульові кошти)))
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:33
зато в жк заричный и славутик 1к по 40 метров за $1к разлетаются как горячие пирочки в зимнее время
еще и очереди на просмотры стоят
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Огляд житла у Хмельницькому: зростання цін, будівельний бум
Источник: domik.ua
ціни зросли до 30% буквально за останні півроку.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:45
Это правда. Я стоял. Не дождался. Ушел голодный. 40-метрового пирожка на меня не хватило.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:53
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