Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться, или работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
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