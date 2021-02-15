Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:25
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:08
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:11
ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того.
у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки
та в нас наваляли хрінову тучу хатів
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