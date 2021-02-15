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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2064206520662067
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45

  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:25

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:08

  kingkongovets написав:
Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»

Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:11

  kingkongovets написав:
Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»


ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того.
у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки :lol:

та в нас наваляли хрінову тучу хатів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:12

Миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус!©

  jump написав:ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того

Тут - погоджуюсь.
Тоді, хіба що лінивий не казав пану Болту, щоб він продавав.
А я казав - продавайте, а краще натомість купіть однушку в нормальній локації, яка буде завжди приносити нормальну копійчину, або завжди можна буде продати її по нормальній ціні!
  jump написав:у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки

А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Наприклад однуха - 12К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LOorY.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LSAvI.html
або двуха за 21К :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LVvZn.html
Ну, або скромніша двуха за 14К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... JkGRe.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:55

ДумайТЕ!©

  hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов

А є альтернатива бетону?
Не всі ж оргазмують на крипту, чи золото :mrgreen: а депоставки впали до непристойних мінімумів!
Тому - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!!!"© :lol:
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