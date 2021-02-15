Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:25
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:08
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:11
ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того.
у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки
та в нас наваляли хрінову тучу хатів
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:12
Миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус!©
Тут - погоджуюсь.
Тоді, хіба що лінивий не казав пану Болту, щоб він продавав.
А я казав - продавайте, а краще натомість купіть однушку в нормальній локації, яка буде завжди приносити нормальну копійчину, або завжди можна буде продати її по нормальній ціні!
А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Наприклад однуха - 12К
або
або двуха за 21К
Ну, або скромніша двуха за 14К
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:55
ДумайТЕ!©
А є альтернатива бетону?
Не всі ж оргазмують на крипту, чи золото а депоставки впали до непристойних мінімумів!
Тому - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!!!"©
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:45
Хто.Хто.Долярчики гребуть.
Хто орендує?!
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а если завтра все купят себе смарты, кто будет арендовать? Это похоже на профессию фотографа, сейчас у каждого в смартфоне фотоаппарат и фотограф пэрэсичному не нужен. Или телеграфист, кто отправляет телеграммы когда есть мессенджеры. Так же вымрет бизнес лэндлординга. Но не завтра, застройщикам пока есть над чем работать. Настроить квартир сложнее чем наштамповать айфонов, но они справятся.
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