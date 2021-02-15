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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2064206520662067
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45

  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:25

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:08

  kingkongovets написав:
Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»

Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:11

  kingkongovets написав:
Bolt написав:
  Petr185 написав:Аренда нынче вещь недешевая

Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль?
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»


ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того.
у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки :lol:

та в нас наваляли хрінову тучу хатів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:12

Миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус!©

  jump написав:ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того

Тут - погоджуюсь.
Тоді, хіба що лінивий не казав пану Болту, щоб він продавав.
А я казав - продавайте, а краще натомість купіть однушку в нормальній локації, яка буде завжди приносити нормальну копійчину, або завжди можна буде продати її по нормальній ціні!
  jump написав:у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає
розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р.
зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500
2 к - 6000-8000
а наївні і далі вірять у косміШні зарібки

А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Наприклад однуха - 12К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LOorY.html
або
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LSAvI.html
або двуха за 21К :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... LVvZn.html
Ну, або скромніша двуха за 14К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... JkGRe.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:55

ДумайТЕ!©

  hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов

А є альтернатива бетону?
Не всі ж оргазмують на крипту, чи золото :mrgreen: а депоставки впали до непристойних мінімумів!
Тому - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!!!"© :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:45

  hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов

Хто.Хто.Долярчики гребуть.
Хто орендує?!
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
а если завтра все купят себе смарты, кто будет арендовать? Это похоже на профессию фотографа, сейчас у каждого в смартфоне фотоаппарат и фотограф пэрэсичному не нужен. Или телеграфист, кто отправляет телеграммы когда есть мессенджеры. Так же вымрет бизнес лэндлординга. Но не завтра, застройщикам пока есть над чем работать. Настроить квартир сложнее чем наштамповать айфонов, но они справятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:58

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
а если завтра все купят себе смарты, кто будет арендовать? Это похоже на профессию фотографа, сейчас у каждого в смартфоне фотоаппарат и фотограф пэрэсичному не нужен. Или телеграфист, кто отправляет телеграммы когда есть мессенджеры. Так же вымрет бизнес лэндлординга. Но не завтра, застройщикам пока есть над чем работать. Настроить квартир сложнее чем наштамповать айфонов, но они справятся.

У меня на нескольких объектах проживают Киевляне. Ситуации разные есть.
hume
 
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