Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль? так почему не продаете? или влом вкладываться и работать с арендаторами? без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль? так почему не продаете? или влом вкладываться и работать с арендаторами? без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Это квк?Я наоборот считаю, что сдаю свои прелести почти задаром.
работаете в ноль? так почему не продаете? или влом вкладываться и работать с арендаторами? без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того. у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р. зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500 2 к - 6000-8000 а наївні і далі вірять у косміШні зарібки
jump написав:ще коли персонаж писав про ремонт і вологі мрії щодо здачі в оренду - казав - продавай і забудь, як про страшний сон -це не вартує того
Тут - погоджуюсь. Тоді, хіба що лінивий не казав пану Болту, щоб він продавав. А я казав - продавайте, а краще натомість купіть однушку в нормальній локації, яка буде завжди приносити нормальну копійчину, або завжди можна буде продати її по нормальній ціні!
jump написав:у Львові оренда з 2019р. неухильно спадає розумний народ повиходив з того бізнесу ще в 2020р. зараз хату в новобуді - 1к - 4500-5500 2 к - 6000-8000 а наївні і далі вірять у косміШні зарібки
hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
Хто.Хто.Долярчики гребуть. Хто орендує?! Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Bolt написав:Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
а если завтра все купят себе смарты, кто будет арендовать? Это похоже на профессию фотографа, сейчас у каждого в смартфоне фотоаппарат и фотограф пэрэсичному не нужен. Или телеграфист, кто отправляет телеграммы когда есть мессенджеры. Так же вымрет бизнес лэндлординга. Но не завтра, застройщикам пока есть над чем работать. Настроить квартир сложнее чем наштамповать айфонов, но они справятся.
Bolt написав:Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
а если завтра все купят себе смарты, кто будет арендовать? Это похоже на профессию фотографа, сейчас у каждого в смартфоне фотоаппарат и фотограф пэрэсичному не нужен. Или телеграфист, кто отправляет телеграммы когда есть мессенджеры. Так же вымрет бизнес лэндлординга. Но не завтра, застройщикам пока есть над чем работать. Настроить квартир сложнее чем наштамповать айфонов, но они справятся.
У меня на нескольких объектах проживают Киевляне. Ситуации разные есть.