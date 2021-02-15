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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:15
Bolt написав:
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
гарна ситуація. а локація яка?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:17
Bolt написав: kingkongovets написав:
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Вт нам з Московії пишете?
За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:12
Frant написав: Bolt написав: kingkongovets написав:
так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Вт нам з Московії пишете?
За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?
Так я вже звертав йому на це увагу - а він, типу, поліглот,
легко переходить на мову окупанта
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:24
hume написав:
К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
Всё очень просто.
Люди оскорбленные низкими процентными ставками пристраивают свои депозитные деньги.
Данные для калькуляции там задают риелторы.
Простой, износ и контингент арендаторов в расчеты не принимаются.
Об этих казалось бы очевидных моментах лендлорды новички просто не догадываются.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27
Bolt написав:
Хто.Хто.Долярчики гребуть.
Хто орендує?!
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Чуть ли не 50% выпускников школ этого года метят в айтишники.
Это уже айти пузырь или просто цифровая трансформация?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:42
Успіх написав:
А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Шахрайський ЛОХ
Забаганки хитродупих львівських ригів, найхитродупіших в неньці
роздрукуйте ті "оголошення", повісьте на стіну над ліжком і мрійте далі
неподалік від Вас - на Щурата - комплекс на кілька тисяч квартир запланували, є навіть 17 поверхівки, заходьте, поки є ще час і вільні квартири
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:53
jump написав:
на Щурата
Ясно))
Далі будете з задупп'я в задупп'я перекидатись, а контр-аргументів нормальних не буде!
Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
п.с.
Ну нічо, нічо - я ще Вам покажу, як і в "середній" локації здавати(чи продавати) можна по НЕ поганій ціні!
ЗачекайТЕ!
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