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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2065206620672068
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)

гарна ситуація. а локація яка?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:17

  Bolt написав:
  kingkongovets написав:так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»

Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.

Вт нам з Московії пишете?
За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:12

  Frant написав:
  Bolt написав:
  kingkongovets написав:так почему не продаете?
или влом вкладываться и работать с арендаторами?
без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»

Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.

Вт нам з Московії пишете?
За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?

Так я вже звертав йому на це увагу - а він, типу, поліглот, :mrgreen: легко переходить на мову окупанта :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:24

  hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов

Всё очень просто.
Люди оскорбленные низкими процентными ставками пристраивают свои депозитные деньги.
Данные для калькуляции там задают риелторы.
Простой, износ и контингент арендаторов в расчеты не принимаются.
Об этих казалось бы очевидных моментах лендлорды новички просто не догадываются.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27

  Bolt написав:Хто.Хто.Долярчики гребуть.
Хто орендує?!
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)

Чуть ли не 50% выпускников школ этого года метят в айтишники.
Это уже айти пузырь или просто цифровая трансформация?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:42

  Успіх написав:А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!


Шахрайський ЛОХ :lol:
Забаганки хитродупих львівських ригів, найхитродупіших в неньці :lol:

роздрукуйте ті "оголошення", повісьте на стіну над ліжком і мрійте далі

неподалік від Вас - на Щурата - комплекс на кілька тисяч квартир запланували, є навіть 17 поверхівки, заходьте, поки є ще час і вільні квартири 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  jump написав:на Щурата

Ясно))
Далі будете з задупп'я в задупп'я перекидатись, а контр-аргументів нормальних не буде!
Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!

п.с.
Ну нічо, нічо - я ще Вам покажу, як і в "середній" локації здавати(чи продавати) можна по НЕ поганій ціні! :lol:
ЗачекайТЕ! :mrgreen:
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  #<1 ... 2065206620672068
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