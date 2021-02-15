Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:так почему не продаете? или влом вкладываться и работать с арендаторами? без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Вт нам з Московії пишете? За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?
kingkongovets написав:так почему не продаете? или влом вкладываться и работать с арендаторами? без подколок спрашиваю, просто часто слышу подобное, но ни разу не смог получить внятного ответа на вопрос «почему?»
Не .Не так уж, чтобы совсем в ноль.Но хотелось бы как раньше в Москве.Сдал однушку в Бирюлево и на эти баблосы безбедно живешь себе в Тае.
Вт нам з Московії пишете? За легендою, ви ж у Львові груші збиваєте?
Так я вже звертав йому на це увагу - а він, типу, поліглот, легко переходить на мову окупанта
hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
Всё очень просто. Люди оскорбленные низкими процентными ставками пристраивают свои депозитные деньги. Данные для калькуляции там задают риелторы. Простой, износ и контингент арендаторов в расчеты не принимаются. Об этих казалось бы очевидных моментах лендлорды новички просто не догадываются.
Успіх написав:А тут - не все так просто! Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Шахрайський ЛОХ Забаганки хитродупих львівських ригів, найхитродупіших в неньці
роздрукуйте ті "оголошення", повісьте на стіну над ліжком і мрійте далі
неподалік від Вас - на Щурата - комплекс на кілька тисяч квартир запланували, є навіть 17 поверхівки, заходьте, поки є ще час і вільні квартири
Bolt написав:Хто.Хто.Долярчики гребуть. Хто орендує?! Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Чуть ли не 50% выпускников школ этого года метят в айтишники. Это уже айти пузырь или просто цифровая трансформация?
Особенно в ИТ метят выпускники Тернополя: https://zaxid.net/na_zno_z_matematiki_u ... v_n1520753 А если серьезно, то хочешь хорошо зарабатывать то ИТ без вариантов(всякие ментовские, прокурорские посады передавемые по наследству не беру в расчет),а остальное нищета с ЗП 10 кг в месяц(да и то если повезет).Ну ,еще лисапедами за 700уе/мес на базаре торговать покупая в год по квартире.