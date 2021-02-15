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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:44
jump написав: Успіх написав:
А тут - не все так просто!
Повторюсь - в НОРМАЛЬНІЙ локації - завжди можна буде здати/продати по нормальній ціні! Але, треба було перевкластись в новобуд, а не робити ремонт в старому фонді!
Шахрайський ЛОХ
Забаганки хитродупих львівських ригів, найхитродупіших в неньці
роздрукуйте ті "оголошення", повісьте на стіну над ліжком і мрійте далі
неподалік від Вас - на Щурата - комплекс на кілька тисяч квартир запланували, є навіть 17 поверхівки, заходьте, поки є ще час і вільні квартири
нарешті львівські доляреки отримають достатню клькість смарт-конурок)))
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