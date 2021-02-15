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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:43
Успіх написав:
Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
вопрос в цене. Если за 2км будет такое же но на 50% дешевле арендатор очень хорошо подумает.
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:57
vitaliian написав: Успіх написав:
Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
вопрос в цене. Если за 2км будет такое же но на 50% дешевле арендатор очень хорошо подумает.
Єпеня великого міста, поруч з залізницею - це хороша локація?
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Frant
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