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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2067206820692070>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
вопрос в цене. Если за 2км будет такое же но на 50% дешевле арендатор очень хорошо подумает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:57

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
вопрос в цене. Если за 2км будет такое же но на 50% дешевле арендатор очень хорошо подумает.

Єпеня великого міста, поруч з залізницею - це хороша локація?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:39

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ще раз кажу - в НОРМАЛЬНІЙ локації, проблем зі здачею, чи продажем по нормальній ціні - НЕ буде!
вопрос в цене. Если за 2км будет такое же но на 50% дешевле арендатор очень хорошо подумает.

Єпеня великого міста, поруч з залізницею - це хороша локація?

Принаймні з приміського вокзалу видно смарт Долярчика...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:15

За крок до перевороту думок!©

  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:50

  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

ПО 8 000 смарт долярика ??? :mrgreen: Та запросто, тiльки при умовi, що доллар буде тодi по 80 :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:58

  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:05

  Bolt написав:
  UA написав:
  Bolt написав:Хто.Хто.Долярчики гребуть.
Хто орендує?!
Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)

Чуть ли не 50% выпускников школ этого года метят в айтишники.
Это уже айти пузырь или просто цифровая трансформация?

Особенно в ИТ метят выпускники Тернополя:
https://zaxid.net/na_zno_z_matematiki_u ... v_n1520753
А если серьезно, то хочешь хорошо зарабатывать то ИТ без вариантов(всякие ментовские, прокурорские посады передавемые по наследству не беру в расчет),а остальное нищета с ЗП 10 кг в месяц(да и то если повезет).Ну ,еще лисапедами за 700уе/мес на базаре торговать покупая в год по квартире.

думаю, що вони мітять в Польщу на полуниці, а не в ІТ.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:08

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись :D

В такому разi долярик буде ЗА ПЕТРУШКУ здавати свого смарта :!: Як заповiдав йому його горезвiсний вчитель - ХАРЧI ХАРЧI i ЩЕ РАЗ ХАРЧi :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 18 чер, 2021 19:10, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:08

  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

що-що? 2км.
там в темі КРЖН тролили що до метро це далеко декому.

Долярчик, забудь про Успіх .

2 км, в Львові, в задуппі Львова, 7 кгр за оренду смарта, мдааааааа.


Я видала ... Но такого в первый раз
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:16

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

що-що? 2км.
там в темі КРЖН тролили що до метро це далеко декому.

Долярчик, забудь про Успіх .

2 км, в Львові, в задуппі Львова, 7 кгр за оренду смарта, мдааааааа.


Я видала ... Но такого в первый раз

Якщо серйозно, то локацiя його смарта у Львовi- то приблизно як десь на Борщагiвцi у КиэвI. Треш звичайно але ще не повний.
roberto dark
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