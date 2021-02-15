Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
ПО 8 000 смарт долярика ??? Та запросто, тiльки при умовi, що доллар буде тодi по 80
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись
Bolt написав:Хто.Хто.Долярчики гребуть. Хто орендує?! Три з чотирьох моїх об'єктів орендують ІТшникі.(Вже якась міністатистика вимальовується)
Чуть ли не 50% выпускников школ этого года метят в айтишники. Это уже айти пузырь или просто цифровая трансформация?
Особенно в ИТ метят выпускники Тернополя: https://zaxid.net/na_zno_z_matematiki_u ... v_n1520753 А если серьезно, то хочешь хорошо зарабатывать то ИТ без вариантов(всякие ментовские, прокурорские посады передавемые по наследству не беру в расчет),а остальное нищета с ЗП 10 кг в месяц(да и то если повезет).Ну ,еще лисапедами за 700уе/мес на базаре торговать покупая в год по квартире.
думаю, що вони мітять в Польщу на полуниці, а не в ІТ.
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись
В такому разi долярик буде ЗА ПЕТРУШКУ здавати свого смарта Як заповiдав йому його горезвiсний вчитель - ХАРЧI ХАРЧI i ЩЕ РАЗ ХАРЧi
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 18 чер, 2021 19:10, всього редагувалось 2 разів.
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
що-що? 2км. там в темі КРЖН тролили що до метро це далеко декому.
Долярчик, забудь про Успіх .
2 км, в Львові, в задуппі Львова, 7 кгр за оренду смарта, мдааааааа.
Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
що-що? 2км. там в темі КРЖН тролили що до метро це далеко декому.
Долярчик, забудь про Успіх .
2 км, в Львові, в задуппі Львова, 7 кгр за оренду смарта, мдааааааа.
Я видала ... Но такого в первый раз
Якщо серйозно, то локацiя його смарта у Львовi- то приблизно як десь на Борщагiвцi у КиэвI. Треш звичайно але ще не повний.