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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:22
roberto dark написав:
Якщо серйозно, то локацiя його смарта у Львовi- то приблизно як десь на Борщагiвцi у КиэвI. Треш але ще не не повний.
Борщагівка більш-менш спальник. Хіба яку промку на краю Борщаги поближче до Києва-Волинського.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:29
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога!
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись
Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:33
Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))
Це добре, бо ж вiн любить УСЕ ЗЕЛЕНЕ
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roberto dark
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