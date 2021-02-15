Борщагівка більш-менш спальник. Хіба яку промку на краю Борщаги поближче до Києва-Волинського.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:22
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:29
Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:33
Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))
Це добре, бо ж вiн любить УСЕ ЗЕЛЕНЕ
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться!
Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27
roberto dark Борщаговка она разная.И совоременная и советской застройки. Софиевская , Никольская, Петропавловская ..... Никольская хороша комплексом "Парковый" по концепции "город в городе" из 12 домов красного кирпича с вентилируемым фасадом в окружении двух парков, и линий скоростного трамвая 1 и 3. Там тебе и супермаркеты и рестораны и банки, салоны красоты и фитнесс центры. Софиевская и Пертропавловская за окружной, Никольская в черте города.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:31
усього 8?
є краща тема для Вашого курника біля колєї
Брала 1,5 тис. грн за секс: на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі
будете особисто перед дверима грошенята брати
1-й гудок семафора-злучка почалась, 2-й гудок семафора - злучка закінчена-в день будете мати зо 20 тисяч
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32
смарт за петрушку
Та то будуть тiльки "хотэлки та торпеди", а реальну цiну взнаэмо тiльки коли будуть пруфи самого долярика, пiсля здачi смарту, для бабусi з Привокзального ринку.
p.s. У петрушцi до речi немало вiтамiнiв
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 18 чер, 2021 20:39, всього редагувалось 7 разів.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:33
Оренда житла: ситуація на ринку
З нового житла впала популярність смартквартир з мінімальною загальною площею близько 25 кв. м.
«Смартквартири зараз не тренд, – каже Маковецький. – Для комфорту цього замало. Це варіант для одинаків і коротка історія оренди. Ти програєш у довгу».
Найпривабливішим для здачі в оренду є одно- чи двокімнатні квартири в нових будинках з хорошою інфраструктурою і транспортним сполученням, а також житло бізнес-класу.
Таке житло найчастіше беруть в оренду на тривалий термін, а саме в такому разі інвестиції в нього найшвидше окупаються.
https://finance.ua/ua/saving/arenda-zhi ... a-na-rynke
Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:00
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|