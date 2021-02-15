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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2067206820692070
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:22

  roberto dark написав: Якщо серйозно, то локацiя його смарта у Львовi- то приблизно як десь на Борщагiвцi у КиэвI. Треш але ще не не повний.

Борщагівка більш-менш спальник. Хіба яку промку на краю Борщаги поближче до Києва-Волинського.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:29

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись :D

Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:33

Бабця розрахується з Доляреком вчорашньою петрушкою))))

Це добре, бо ж вiн любить УСЕ ЗЕЛЕНЕ :)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться! :lol:

Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:27

roberto dark Борщаговка она разная.И совоременная и советской застройки. Софиевская , Никольская, Петропавловская ..... Никольская хороша комплексом "Парковый" по концепции "город в городе" из 12 домов красного кирпича с вентилируемым фасадом в окружении двух парков, и линий скоростного трамвая 1 и 3. Там тебе и супермаркеты и рестораны и банки, салоны красоты и фитнесс центры. Софиевская и Пертропавловская за окружной, Никольская в черте города.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:31

  Успіх написав:
  Bolt написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога! :D
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D


усього 8? :oops:
є краща тема для Вашого курника біля колєї 8)
Брала 1,5 тис. грн за секс: на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі
https://varta1.com.ua/brala-1-5-tys-grn ... prQMcVc4dY

будете особисто перед дверима грошенята брати
1-й гудок семафора-злучка почалась, 2-й гудок семафора - злучка закінчена-в день будете мати зо 20 тисяч :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32

смарт за петрушку

  Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться! :lol:

Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь! :mrgreen:

Та то будуть тiльки "хотэлки та торпеди", а реальну цiну взнаэмо тiльки коли будуть пруфи самого долярика, пiсля здачi смарту, для бабусi з Привокзального ринку. :lol:

p.s. У петрушцi до речi немало вiтамiнiв :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 18 чер, 2021 20:39, всього редагувалось 7 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:33

Оренда житла: ситуація на ринку

З нового житла впала популярність смартквартир з мінімальною загальною площею близько 25 кв. м.

«Смартквартири зараз не тренд, – каже Маковецький. – Для комфорту цього замало. Це варіант для одинаків і коротка історія оренди. Ти програєш у довгу».

Найпривабливішим для здачі в оренду є одно- чи двокімнатні квартири в нових будинках з хорошою інфраструктурою і транспортним сполученням, а також житло бізнес-класу.

Таке житло найчастіше беруть в оренду на тривалий термін, а саме в такому разі інвестиції в нього найшвидше окупаються.
https://finance.ua/ua/saving/arenda-zhi ... a-na-rynke
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  jump написав:на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі

Та вже давно пора це легалізувати!
То б і податки йшли до бюджету і Успіх міг би здати такій жінці по подвійному прайсу)))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:00

  Успіх написав:
  jump написав:на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі

Та вже давно пора це легалізувати!
То б і податки йшли до бюджету і Успіх міг би здати такій жінці по подвійному прайсу)))
но расчёт был бы натурой
vitaliian
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  #<1 ... 2067206820692070
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