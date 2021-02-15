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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22

  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Стас продає - не зайшло.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:56

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться! :lol:

Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь! :mrgreen:

Та то будуть тiльки "хотэлки та торпеди", а реальну цiну взнаэмо тiльки коли будуть пруфи самого долярика, пiсля здачi смарту, для бабусi з Привокзального ринку. :lol:

p.s. У петрушцi до речi немало вiтамiнiв :roll:

Петрушка - вельми корисна трава.
Долярчик щоденно буде мати можливість утилізувати відро петрушки чи укропа і т.п. Оплата за проживанні в конурці, схоже, буде бартерною.

П.С. Долярчик, тренуйся з'їдати за день відро укропу чи петрушки. Інакше пропаде)))
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:35

  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!
roberto dark
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