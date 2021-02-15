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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Успіх написав: roberto dark написав:
пускай будет Никольская "БОРЩАГА
То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК?
Стас продає - не зайшло.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 06:56
roberto dark написав: Успіх написав:
Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться!
Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь!
Та то будуть тiльки "хотэлки та торпеди", а реальну цiну взнаэмо тiльки коли будуть пруфи самого долярика, пiсля здачi смарту, для бабусi з Привокзального ринку.
p.s. У петрушцi до речi немало вiтамiнiв
Петрушка - вельми корисна трава.
Долярчик щоденно буде мати можливість утилізувати відро петрушки чи укропа і т.п. Оплата за проживанні в конурці, схоже, буде бартерною.
П.С. Долярчик, тренуйся з'їдати за день відро укропу чи петрушки. Інакше пропаде)))
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