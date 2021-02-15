Стас продає - не зайшло.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Додано: Суб 19 чер, 2021 06:56
Петрушка - вельми корисна трава.
Долярчик щоденно буде мати можливість утилізувати відро петрушки чи укропа і т.п. Оплата за проживанні в конурці, схоже, буде бартерною.
П.С. Долярчик, тренуйся з'їдати за день відро укропу чи петрушки. Інакше пропаде)))
Додано: Суб 19 чер, 2021 07:35
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:27
Стратегія стратегічного стратега©)))
Тут, хоч круть, а хоч верть - а стратегія проста
1. Через рік, якщо ціна висока - продаю!
2. Якщо ціна середня - роблю ремонт і здаю!
3. Якщо ціна низька (по зРадіо) - докупляю ще! (з використанням іпотечного плеча)
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:25
усього 8?
є краща тема для Вашого курника біля колєї
Брала 1,5 тис. грн за секс: на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі
будете особисто перед дверима грошенята брати
1-й гудок семафора-злучка почалась, 2-й гудок семафора - злучка закінчена-в день будете мати зо 20 тисяч [/quote]
А якщо ще і сам надавати будет ...., вкладення швидше відіб'ються ...
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:30
Вчора були великі, і по "5". Сьогодні маленькі, проте по "3"!
Долярчик, ти носишся з цією конуркою в Єпенях облцентра, біля залізниці, так, неначе ти збудував вавілонську вежу в центрі Києва!
Дійсно, малий нікчемний песик любить всюду дзюрити - треба ж чимось привертати увагу до своєї сірої особистості)))
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:33
Актив - капітальний! Зів'ялий укроп і вчорашня редиска - завжди будуть на столі!
П.С. орендна ціна курятника, який коштує 23000 дол з ремонтом і меблями - при рентабельності 6% річних - приблизно 3200 грн/міс.
Оце і є прибуток Долярека. Вистачить на два рази скромно посидіти з п.Акуртом в славетному кафе "У Зенека" і на фталазол чи ніфуроксазид!
П.С.С. насправді прибуток буде меньший із-за довгих простоїв. Хеніальний стратех купив
неліквід(((очевидно, за вказівками не меньше хеніального інвестора п.Акурта
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:49
Стратегія стратегічного стратега©)))ч.2
Ви не зрозуміли!
"Ціна низька" - це якщо загальне падіння на всю нерухомість буде, а не тільки в цьому ЖК.
Це як доляр - як почитати валютну гілку, то всі влітку закупляються, і більшість взимку зливає, - а деякі і далі тримають.
Тобто - не закуплятись же нерухомістю на піку цін!
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