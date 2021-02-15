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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2069207020712072>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22

  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Стас продає - не зайшло.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:56

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться! :lol:

Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь! :mrgreen:

Та то будуть тiльки "хотэлки та торпеди", а реальну цiну взнаэмо тiльки коли будуть пруфи самого долярика, пiсля здачi смарту, для бабусi з Привокзального ринку. :lol:

p.s. У петрушцi до речi немало вiтамiнiв :roll:

Петрушка - вельми корисна трава.
Долярчик щоденно буде мати можливість утилізувати відро петрушки чи укропа і т.п. Оплата за проживанні в конурці, схоже, буде бартерною.

П.С. Долярчик, тренуйся з'їдати за день відро укропу чи петрушки. Інакше пропаде)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 07:35

  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:27

Стратегія стратегічного стратега©)))

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!

Тут, хоч круть, а хоч верть - а стратегія проста :D
1. Через рік, якщо ціна висока - продаю!
2. Якщо ціна середня - роблю ремонт і здаю!
3. Якщо ціна низька (по зРадіо) - докупляю ще! (з використанням іпотечного плеча) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:3. Якщо ціна низька (по зРадіо) - докупляю ще! (з використанням іпотечного плеча
если цена низкая значит актив неликвид, надо брать побольше, может 2 или 3?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:25

усього 8? :oops:
є краща тема для Вашого курника біля колєї 8)
Брала 1,5 тис. грн за секс: на Прикарпатті жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі
https://varta1.com.ua/brala-1-5-tys-grn ... prQMcVc4dY

будете особисто перед дверима грошенята брати
1-й гудок семафора-злучка почалась, 2-й гудок семафора - злучка закінчена-в день будете мати зо 20 тисяч :lol:[/quote]
А якщо ще і сам надавати будет ...., вкладення швидше відіб'ються ...
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:30

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!

Вчора були великі, і по "5". Сьогодні маленькі, проте по "3"!

Долярчик, ти носишся з цією конуркою в Єпенях облцентра, біля залізниці, так, неначе ти збудував вавілонську вежу в центрі Києва!

Дійсно, малий нікчемний песик любить всюду дзюрити - треба ж чимось привертати увагу до своєї сірої особистості)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:33

  vitaliian написав:
  Успіх написав:3. Якщо ціна низька (по зРадіо) - докупляю ще! (з використанням іпотечного плеча
если цена низкая значит актив неликвид, надо брать побольше, может 2 или 3?

Актив - капітальний! Зів'ялий укроп і вчорашня редиска - завжди будуть на столі!

П.С. орендна ціна курятника, який коштує 23000 дол з ремонтом і меблями - при рентабельності 6% річних - приблизно 3200 грн/міс.
Оце і є прибуток Долярека. Вистачить на два рази скромно посидіти з п.Акуртом в славетному кафе "У Зенека" і на фталазол чи ніфуроксазид!
П.С.С. насправді прибуток буде меньший із-за довгих простоїв. Хеніальний стратех купив
неліквід(((очевидно, за вказівками не меньше хеніального інвестора п.Акурта
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:49

Стратегія стратегічного стратега©)))ч.2

  vitaliian написав:
  Успіх написав:3. Якщо ціна низька (по зРадіо) - докупляю ще! (з використанням іпотечного плеча
если цена низкая значит актив неликвид, надо брать побольше, может 2 или 3?

Ви не зрозуміли!
"Ціна низька" - це якщо загальне падіння на всю нерухомість буде, а не тільки в цьому ЖК.
Це як доляр :wink: - як почитати валютну гілку, то всі влітку закупляються, і більшість взимку зливає, - а деякі і далі тримають.

Тобто - не закуплятись же нерухомістю на піку цін! :mrgreen:
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  #<1 ... 2069207020712072>
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