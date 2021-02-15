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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:19
Ви Франте, помилково, песика (в Анталії), з ведмедиком в Україні переплутали. ))
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
в 2009 и 2014 всем было как раз до покупки недвижимости. Если будет всеобщий экономический спад, у вас будет выбор сидеть на сбережениях при этом кормить семью или сидеть в дешевом бетоне без арендаторов и платить комуналку (а бонусом ипотеку). Я такие варианты "окном возможностей" не считаю, это больше трэш или форсмажор.
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?
Хоч приблизно))
Дякую!
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:24
это на сайтах типа бомбера смотрите. Достаточно быстро цены упали. А на аренду в Киеве спрос вырос, понаехи вроде меня массово бежали в Киев от кризиса.
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