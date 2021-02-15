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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2069207020712072
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:19

Ви Франте, помилково, песика (в Анталії), з ведмедиком в Україні переплутали. ))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:"Ціна низька" - це якщо загальне падіння на всю нерухомість буде, а не тільки в цьому ЖК.
в 2009 и 2014 всем было как раз до покупки недвижимости. Если будет всеобщий экономический спад, у вас будет выбор сидеть на сбережениях при этом кормить семью или сидеть в дешевом бетоне без арендаторов и платить комуналку (а бонусом ипотеку). Я такие варианты "окном возможностей" не считаю, это больше трэш или форсмажор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:угу в 2009 и 2014 всем было

Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?

Хоч приблизно))
Дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:24

  Успіх написав:
  vitaliian написав:угу в 2009 и 2014 всем было

Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?

Хоч приблизно))
Дякую!

это на сайтах типа бомбера смотрите. Достаточно быстро цены упали. А на аренду в Киеве спрос вырос, понаехи вроде меня массово бежали в Киев от кризиса.
vitaliian
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  #<1 ... 2069207020712072
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