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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:24
Успіх написав: vitaliian написав:
угу в 2009 и 2014 всем было
Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?
Хоч приблизно))
Дякую!
это на сайтах типа бомбера смотрите. Достаточно быстро цены упали. А на аренду в Киеве спрос вырос, понаехи вроде меня массово бежали в Киев от кризиса.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:35
roberto dark написав: Успіх написав: roberto dark написав:
пускай будет Никольская "БОРЩАГА
То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК?
Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!
до речі, Федя сказав, що може переністи підняття ставок на трішки раніше, на 2023, і бах, євро мінус 1,5%, комоди вниз, крипта вниз, золото вниз .... ой шож то буде...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:37
Успіх написав:
Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!
ти взяв вна Левандівці, в бомж районі твоє оточення, чия би корова мукала.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:08
Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться!
Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь!
Тогда ты мечтай сразу о 12тыс/мес. Еще больше всем не будет вериться и (по твоей логике) будет больше шансов на то, что это сбудется
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