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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2069207020712072
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:24

  Успіх написав:
  vitaliian написав:угу в 2009 и 2014 всем было

Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?

Хоч приблизно))
Дякую!

это на сайтах типа бомбера смотрите. Достаточно быстро цены упали. А на аренду в Киеве спрос вырос, понаехи вроде меня массово бежали в Киев от кризиса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:35

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!

до речі, Федя сказав, що може переністи підняття ставок на трішки раніше, на 2023, і бах, євро мінус 1,5%, комоди вниз, крипта вниз, золото вниз .... ой шож то буде...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:37

  Успіх написав:Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!

ти взяв вна Левандівці, в бомж районі твоє оточення, чия би корова мукала.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:08

  Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться! :lol:

Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь! :mrgreen:

Тогда ты мечтай сразу о 12тыс/мес. Еще больше всем не будет вериться и (по твоей логике) будет больше шансов на то, что это сбудется
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:56

  flyman написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:пускай будет Никольская "БОРЩАГА

То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК? ;)

Стас продає - не зайшло.

Стас відповідає на фантазії Андрія:
1 - у мене не смарт, а 41м2
2 - не "не зайшло", а планую релокацію в Київ коло школи (дедлайн - березень-квітень 22-го). Зайшло гарно - на 33% відбив усю суму, вкладену до старту під оренду, за 3 роки. Плюс 32,5 % на рості м2 від купівельної. Далі рахуй сам.
3 - не продаю, а здаю (7500 на півроку домовились вчора, 15К у кишені, тип арендатора - молода пара, працюють поруч)
4 - за умови успішної релокації, друга квартира залишиться на Соф. Борщазі в роботі на невизначений час (площа під 50 і зручніше планування євро2). Мінімум 9К-мс
5! - чекаємо інсайдів по заселенню київського бомонду в кавалірки коло ШРТ. Підвал у Бучі уже в анамнезі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:11

  stas_rst написав:4 - за умови успішної релокації, друга квартира залишиться на Соф. Борщазі в роботі на невизначений час (площа під 50 і зручніше планування євро2). Мінімум 9К-мс

Как Вы оцениваете интерес арендаторов к такой планировке?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:53

  flyman написав:
  Успіх написав:Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!

ти взяв вна Левандівці, в бомж районі твоє оточення, чия би корова мукала.

до речі, щодо корів
із доярчика в мільонарчика
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:53

Natt я у ній живу :) оцінюю як перевагу перед однушкою, оскільки, окрім повноцінної спальні, є ще одна прохідна кімната 12м2 між коридором і кухнею 12,5 м2 ... дуже зручно з малою дитиною.
З власного досвіду - для молодої сім"ї і дитини дошкільного віку - оптимально.
stas_rst
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  #<1 ... 2069207020712072
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