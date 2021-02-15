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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:24
Успіх написав: vitaliian написав:
угу в 2009 и 2014 всем было
Доречі, от зараз, наче, знову "бульбашка", перегріті ціни і т.п.
Хотів запитати про 2008-2009р.(так, як тоді ще не дуже цікавився/моніторив ціни на нерухомість) - з яким тоді лагом спадали ціни у % відношенні?
- протягом кварталу - стільки-то %
- протягом півріччя - стільки-то %
- протягом року - стільки-то %
- і коли почалось розвернення цін?
Хоч приблизно))
Дякую!
это на сайтах типа бомбера смотрите. Достаточно быстро цены упали. А на аренду в Киеве спрос вырос, понаехи вроде меня массово бежали в Киев от кризиса.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:35
roberto dark написав: Успіх написав: roberto dark написав:
пускай будет Никольская "БОРЩАГА
То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК?
Які ще там можуть бути ціни на СМАРТИ? ДУУУЖЕ великі ціни. Але ж то сьогодні, а по пророцтву відомого аналитика Zradiо, у наступному році будуть вже ДУУУЖЕ МАЛЕНЬКІ!!!
до речі, Федя сказав, що може переністи підняття ставок на трішки раніше, на 2023, і бах, євро мінус 1,5%, комоди вниз, крипта вниз, золото вниз .... ой шож то буде...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 16:37
Успіх написав:
Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!
ти взяв вна Левандівці, в бомж районі твоє оточення, чия би корова мукала.
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flyman
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:08
Успіх написав:Ну от, чим більше вам всім не віриться в це(7Кгрн/міс) - тим більше шансів, що це справдиться!
Коротше, перші ластівки з першої черги Ріел-Сіті покажуть маркер ціни!
Вже скоро (осінь/зима) - не перемикайтесь!
Тогда ты мечтай сразу о 12тыс/мес. Еще больше всем не будет вериться и (по твоей логике) будет больше шансов на то, что это сбудется
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:56
flyman написав: Успіх написав: roberto dark написав:
пускай будет Никольская "БОРЩАГА
То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК?
Стас продає - не зайшло.
Стас відповідає на фантазії Андрія:
1 - у мене не смарт, а 41м2
2 - не "не зайшло", а планую релокацію в Київ коло школи (дедлайн - березень-квітень 22-го). Зайшло гарно - на 33% відбив усю суму, вкладену до старту під оренду, за 3 роки. Плюс 32,5 % на рості м2 від купівельної. Далі рахуй сам.
3 - не продаю, а здаю (7500 на півроку домовились вчора, 15К у кишені, тип арендатора - молода пара, працюють поруч)
4 - за умови успішної релокації, друга квартира залишиться на Соф. Борщазі в роботі на невизначений час (площа під 50 і зручніше планування євро2). Мінімум 9К-мс
5! - чекаємо інсайдів по заселенню київського бомонду в кавалірки коло ШРТ. Підвал у Бучі уже в анамнезі
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stas_rst
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:11
stas_rst написав:
4 - за умови успішної релокації, друга квартира залишиться на Соф. Борщазі в роботі на невизначений час (площа під 50 і зручніше планування євро2
). Мінімум 9К-мс
Как Вы оцениваете интерес арендаторов к такой планировке?
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Natt
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:53
flyman написав: Успіх написав:
Флай, згадуючи фото твого цоколя.... - то тобі це потрібно уважно послухати!
ти взяв вна Левандівці, в бомж районі твоє оточення, чия би корова мукала.
до речі, щодо корів
із доярчика в мільонарчика
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flyman
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:53
Natt
я у ній живу
оцінюю як перевагу перед однушкою, оскільки, окрім повноцінної спальні, є ще одна прохідна кімната 12м2 (гостьова - шафа, диван, комод, журн.столик, телевізор) між коридором і кухнею 12,5 м2 ... дуже зручно з малою дитиною.
З власного досвіду - для молодої сім"ї і дитини дошкільного віку - оптимально.
ПС. У 2016 мені за неї давали 400 уо за аренду, і не одинарний випадок. Залишив через сімейні обставини для себе. Ремонт теж для себе робив, тому не дешево.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 20 чер, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:59
stas_rst написав: flyman написав:
Стас продає - не зайшло.
Стас відповідає на фантазії Андрія:
1 - у мене не смарт, а 41м2
2 - не "не зайшло", а планую релокацію в Київ коло школи (дедлайн - березень-квітень 22-го). Зайшло гарно - на 33% відбив усю суму, вкладену до старту під оренду, за 3 роки. Плюс 32,5 % на рості м2 від купівельної. Далі рахуй сам.
3 - не продаю, а здаю (7500 на півроку домовились вчора, 15К у кишені, тип арендатора - молода пара, працюють поруч)
4 - за умови успішної релокації, друга квартира залишиться на Соф. Борщазі в роботі на невизначений час (площа під 50 і зручніше планування євро2). Мінімум 9К-мс
5! - чекаємо інсайдів по заселенню київського бомонду в кавалірки коло ШРТ. Підвал у Бучі уже в анамнезі
"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.
З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:01
stas_rst написав:Natt
я у ній живу
оцінюю як перевагу перед однушкою, оскільки, окрім повноцінної спальні, є ще одна прохідна кімната 12м2 (гостьова - шафа, диван, комод, журн.столик, телевізор) між коридором і кухнею 12,5 м2 ... дуже зручно з малою дитиною.
З власного досвіду - для молодої сім"ї і дитини дошкільного віку - оптимально.
ПС. У 2016 мені за неї давали 400 уо за аренду, і не одинарний випадок. Залишив через сімейні обставини для себе. Ремонт теж для себе робив, тому не дешево.
Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.
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