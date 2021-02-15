RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2070207120722073
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.

З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.


1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?

  flyman написав:Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.

ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:17

  stas_rst написав:
  flyman написав:"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.

З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.


1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?

  flyman написав:Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.

ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?

Один зробив, тепер другий, що не так?
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско. Дитину тре в школу возити. Як несподівано.

Та що здається за 7500 грн, яка поточна ціна, щоб продалося? Для розуміння P/E (price to equity), грубо кажучи, рентабельності (але ліпше би мати серодньо річну дохідність із врахуванням простоїв та інших витрат). Думаю, що вийде на рівні між доходністю доларового і гривневого депозитів, але ближче до першого.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:19

flyman 42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
  flyman написав:Один зробив, тепер другий, що не так?

так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
  flyman написав:І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.

фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:33

  stas_rst написав:flyman 42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
  flyman написав:Один зробив, тепер другий, що не так?

так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
  flyman написав:І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.

фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?

Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:43

  stas_rst написав:
  flyman написав:Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.

Все добре, не Успіха віртуальні 7Кгрн., але мене влаштовує як на 15Куе інвестиції (грубо: 10Куе за голий бетон на ямі + 5Куе за ремонт під ключ).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:46

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

flyman написав:
  stas_rst написав:
  flyman написав:Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.

Все добре, не Успіха віртуальні 7Кгрн., але мене влаштовує як на 15Куе інвестиції (грубо: 10Куе за голий бетон на ямі + 5Куе за ремонт під ключ).
Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:50

  stas_rst написав:Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок

Я ж не Долярчик, щоб бігати по всім темам форуму із скріншотом квитанції.
А ще акурт прочитає ... і щось собі надумає. Нє-нє. Тихше їдеш - довше спиш.

Достатньо що я тут озвучував суми "на проживання" в місяць.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:14

  flyman написав:
  stas_rst написав:Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок

Я ж не Долярчик, щоб бігати по всім темам форуму із скріншотом квитанції.
А ще акурт прочитає ... і щось собі надумає. Нє-нє. Тихше їдеш - довше спиш.

Достатньо що я тут озвучував суми "на проживання" в місяць.

злив детектед :roll:
Сказав би - 100уо-міс. 1200 - рік. Вихлоп - 8%
А так, - просто несерйозний ти, Андрію. Тому й не буде в тебе la femme fatale.
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2070207120722073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7708, 7709, 7710
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
77094 10770615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 14:26
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224682
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 241480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95519)
20.06.2021 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.