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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:02
flyman написав:
"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.
З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.
1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?
flyman написав:
Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.
ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:17
stas_rst написав: flyman написав:
"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.
З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.
1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?
flyman написав:
Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.
ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?
Один зробив, тепер другий, що не так?
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско. Дитину тре в школу возити. Як несподівано.
Та що здається за 7500 грн, яка поточна ціна, щоб продалося? Для розуміння P/E (price to equity), грубо кажучи, рентабельності (але ліпше би мати серодньо річну дохідність із врахуванням простоїв та інших витрат). Думаю, що вийде на рівні між доходністю доларового і гривневого депозитів, але ближче до першого.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:19
flyman
42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
flyman написав:
Один зробив, тепер другий, що не так?
так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
flyman написав:
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.
фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:33
stas_rst написав:flyman
42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
flyman написав:
Один зробив, тепер другий, що не так?
так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
flyman написав:
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.
фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:38
flyman написав:
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:43
stas_rst написав: flyman написав:
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.
Все добре, не Успіха віртуальні 7Кгрн., але мене влаштовує як на 15Куе інвестиції (грубо: 10Куе за голий бетон на ямі + 5Куе за ремонт під ключ).
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:46
flyman написав: stas_rst написав: flyman написав:
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
от дивись, у мене цифри реальны, площа, ЦА і т.п., а у тебе "працює", "лофт нормально". Озвуч вартість місячної аренди, вкладену суму з котлована до стадії "це ключі, а це гроші мені за перший і заставні", ЦА ... цікаво і без підколів.
Все добре, не Успіха віртуальні 7Кгрн., але мене влаштовує як на 15Куе інвестиції (грубо: 10Куе за голий бетон на ямі + 5Куе за ремонт під ключ).
Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:50
stas_rst написав:
Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок
Я ж не Долярчик, щоб бігати по всім темам форуму із скріншотом квитанції.
А ще акурт прочитає ... і щось собі надумає. Нє-нє. Тихше їдеш - довше спиш.
Достатньо що я тут озвучував суми "на проживання" в місяць.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 16:14
flyman написав: stas_rst написав:
Ну і ? Вихлоп який ?
Ти прошений, як випускниця на Острівку під ранок
Я ж не Долярчик, щоб бігати по всім темам форуму із скріншотом квитанції.
А ще акурт прочитає ... і щось собі надумає. Нє-нє. Тихше їдеш - довше спиш.
Достатньо що я тут озвучував суми "на проживання" в місяць.
злив детектед
Сказав би - 100уо-міс. 1200 - рік. Вихлоп - 8%
А так, - просто несерйозний ти, Андрію. Тому й не буде в тебе la femme fatale.
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.
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