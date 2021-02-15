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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:32
flyman написав:
Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 20 чер, 2021 20:19, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:40
stas_rst написав:
flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Взув так взув. Молодець. Зробив разом.
Мені нема чим хвалитися.
Не Успіх.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21
Ну вроде как так оно и получается
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