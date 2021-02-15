|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:32
flyman написав:
Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 20 чер, 2021 20:19, всього редагувалось 4 разів.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1486
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:40
stas_rst написав:
flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Взув так взув. Молодець. Зробив разом.
Мені нема чим хвалитися.
Не Успіх.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25084
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 1929 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21
Ну вроде как так оно и получается
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 чер, 2021 21:48
flyman написав: stas_rst написав:flyman
42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
flyman написав:
Один зробив, тепер другий, що не так?
так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
flyman написав:
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.
фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.
Може, пора перестать скуповувати неліквід навколо Києва?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22053
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 2280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77129
|10774821
|
|
|508
|224741
|
|
|138
|241491
|
|