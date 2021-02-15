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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2071207220732074
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:32

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

  flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.

Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом :)
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 20 чер, 2021 20:19, всього редагувалось 4 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:40

  stas_rst написав:
flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом :)
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)

Взув так взув. Молодець. Зробив разом.
Мені нема чим хвалитися.
Не Успіх.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21

Ну вроде как так оно и получается
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:48

  flyman написав:
  stas_rst написав:flyman 42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
  flyman написав:Один зробив, тепер другий, що не так?

так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
  flyman написав:І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.

фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?

Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.

Може, пора перестати скуповувати неліквід навколо Києва?
Краще - нормально харчуватись, регулярно їсти м'ясо, фрукти, овочі? І вдягатись не з секонд-хенду?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 чер, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:10

Селяни в місті на ПМЖ

  stas_rst написав:
  flyman написав:"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.

З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.


1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?

  flyman написав:Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.

ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?

Перепрошую, а при купівлі новобудного житла за окружною дорогою - зразу цього не було видно?
Відсутність нормальної школи?

А в приватну школу за 10 000 грн щомісячно - слабо?

В мене складається враження, що мутрий зеленолюбивий нарот не здатен прорахувати один крок вперед.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 чер, 2021 07:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:25

  Frant написав:
  stas_rst написав:
  flyman написав:"щоб купити щось не потрібне, спочатку тре продати щось не потрібне".
А якщо парадайз на СофБорщ, то чому думати як линяти звідти?
В мене трохи нестиковка шаблону.

З цоколем у Бучі все О.К., виконує свою функцію плацдарма оточення Києва кавалірками навколо ШРТ. Обіцяють наступного тижня вставити двері і видати ключі від кавалірки. Далі буду вже парити мізки на ремонтом: починати чи чекати краху комодів та гривні.


1 - я вже не раз писав - на носі школа і возити дитину щодня - трабл
2 - так ти ж один ремонт зробив. до чого тут двері і ключі ? чи то в першому ремонті двері в туалет, які на ключ закриваються ?

  flyman написав:Майже як в Успіха, в якого 1к відчувається як 3к.

ти розумієш різницю між проектом від забудовника, де я у 48,7 м2 не зачепив жодної стіни (таке планування, тобі в цоколі важко збагнути, що буває інше), і однушкою-СІЗО ?

Перепрошую, а при купівлі новобудного житла за окружною дорогою - зразу цього не було видно?
Відсутність нормальної школи?

А в приватну школу за 10 000 грн щомісячно - слабо?

В мене складається враження, що мутрий зеленолюбивий нарот не здатен прорахувати один крок вперед.

Це ви людей до чогось підбурюєте?
Investor_K
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