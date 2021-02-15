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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:32
flyman написав:
Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 20 чер, 2021 20:19, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:40
stas_rst написав:
flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Взув так взув. Молодець. Зробив разом.
Мені нема чим хвалитися.
Не Успіх.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21
Ну вроде как так оно и получается
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Додано: Нед 20 чер, 2021 21:48
flyman написав: stas_rst написав:flyman
42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
flyman написав:
Один зробив, тепер другий, що не так?
так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
flyman написав:
І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.
фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?
Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.
Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.
Може, пора перестати скуповувати неліквід навколо Києва?
Краще - нормально харчуватись, регулярно їсти м'ясо, фрукти, овочі? І вдягатись не з секонд-хенду?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 чер, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:43
stas_rst написав:
злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.
flyman написав:
Цікавить думка Успіха?
А думка моя така
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:50
Успіх написав:
stas_rst написав:
злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.
flyman написав:
Цікавить думка Успіха?
А думка моя така
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте...
В оригиналі написано "не цікавить думка Успіха". Даремно старався.
Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.
Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць.
Долярчик, не все рахується в долярах. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.
Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.
Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.
Для аірмакса, може бути важливішим комфорт та естетика.
Піднімешся в своєму розвитку, тоді зрозумієш, можливо.
Ти ще не зняв хату за 2К в селі за 7км від Львова? Здав би свою за 14К.
А 12К - профіт. Втрачаєш бабло на рівному місці.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 21 чер, 2021 08:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:08
Frant написав:
Але ж - якась мета в скуповуванні неліквіду - мусить бути?
Тим більше - у грамотної людини, програміста, який працював і в Швеції, і в Польщі , і в Болгарії - тобто бачив світ? Тим більше, людина читала і Куосаки, і Карла Марла, і Рембранда, і Олеся Гончара і інших видатних економістів!
Чи це просто плюшкінство???
Франт, якщо для тебе покупка нового житла в Києві в пішій доступності до метро - плюшкінство, то страдай далі.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:08
flyman написав: Успіх написав:
stas_rst написав:
злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.
flyman написав:
Цікавить думка Успіха?
А думка моя така
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте...
В оригиналі написано "не цікавить думка Успіха". Даремно старався.
Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.
Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць.
Долярчик, не все рахується в долярах. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.
Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.
Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.
Для аірмакса, може бути важливішим комфорт та естетика.
Піднімешся в своєму розвитку, тоді зрозумієш, можливо.
Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:13
flyman написав: Frant написав:
Але ж - якась мета в скуповуванні неліквіду - мусить бути?
Тим більше - у грамотної людини, програміста, який працював і в Швеції, і в Польщі , і в Болгарії - тобто бачив світ? Тим більше, людина читала і Куосаки, і Карла Марла, і Рембранда, і Олеся Гончара і інших видатних економістів!
Чи це просто плюшкінство???
Франт, якщо для тебе покупка нового житла в Києві в пішій доступності до метро - плюшкінство, то страдай далі.
З яких пір підвал у Бучі - став новим житлом у Києві???
Я чув, що знаний програміст інвештував 10 000 доларів в якусь піраміду, недобуд в Русанівських садах. Для простаків.
Поки що там навіть котловану ще немає.
Піша доступність до метро - це скільки? 5 км чи 7 км???
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:16
Frant написав:
Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?
Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.
Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.
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