Додано: Пон 21 чер, 2021 07:50

Успіх написав: stas_rst написав: злив детектед

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Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени. злив детектед....Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.



flyman написав: Цікавить думка Успіха? Цікавить думка Успіха?

А думка моя така

Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.

І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?

А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте... А думка моя такаЦе все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте...

В оригиналі написано "не цікавить думка Успіха". Даремно старався.Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць.Долярчик, не все рахується в долярах. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.Для аірмакса, може бути важливішим комфорт та естетика.Піднімешся в своєму розвитку, тоді зрозумієш, можливо.Ти ще не зняв хату за 2К в селі за 7км від Львова? Здав би свою за 14К.А 12К - профіт. Втрачаєш бабло на рівному місці.