RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2072207320742075>
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:32

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

  flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.

Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом :)
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 20 чер, 2021 20:19, всього редагувалось 4 разів.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 27.02.19
Подякував: 570 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:40

  stas_rst написав:
flyman написав:Який злив, ти про що? Що детекдед?
Тре твоє схвалення? Ні не тре. Цікавить думка Успіха? Не цікавить.
Достатньо того, що придумав концепт "оточення кавалірками Києва біля ШРТ" і його ж втілив.
Та яке схвалення ? Кавалікор в жопі світу ?
Просто якось дивно, мало не щодня говорити про свої квіточки і не похвалитись успіхом :)
Значить Успіх тебе взув зі своїм смартом, а кавалірки - пам’ятник безгрошів’ю і Кумиру Роберту:)

Взув так взув. Молодець. Зробив разом.
Мені нема чим хвалитися.
Не Успіх.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:21

Ну вроде как так оно и получается
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6632
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:48

  flyman написав:
  stas_rst написав:flyman 42Куо забирають, 45куо ставлять без комісії .
  flyman написав:Один зробив, тепер другий, що не так?

так здача, сестра, здача ??? коли і за скільки ??? ремонт уже місяців 5 стоїть, якщо пам"ять не зраджує ?
  flyman написав:І все ж, з СофБорщ - вийшло наразі фіаско.

фіаско у тебе в цоколі і на Жулянах ... а у мене просто потреба релокації, при цьому - квартира за три роки відбила 65% вартості на моменті .
Що там тобі Роберт Кійосакі пише з цього приводу? Стрілятись уже чи ще помучитись у підвалі коло труби опалення ?

Все нормлано лофт з ремонтом в роботі, працює.
Цоколь теж.
Я знав для чого їх брав, і вони свою роль виконують.

Чергова кавалірка на підхдоді до ремонта. От тут тре буде подумати, як далі бути, чи далі розширяти пул КРЖН і переходити у вищу лігу до 1к або 2к, або далі грати в лізі кавалірок. Або зупинитися на тому рівні що є. Або фіксанути профіт. Або хз. Або ніц не робити, само вирішиться.

Може, пора перестати скуповувати неліквід навколо Києва?
Краще - нормально харчуватись, регулярно їсти м'ясо, фрукти, овочі? І вдягатись не з секонд-хенду?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 чер, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22053
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую нелеквидность)))))))

  stas_rst написав:злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.

:mrgreen:
  flyman написав:Цікавить думка Успіха?

А думка моя така :D
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 18.03.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:50

  Успіх написав:
  stas_rst написав:злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.

:mrgreen:
  flyman написав:Цікавить думка Успіха?

А думка моя така :D
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте... :mrgreen:


В оригиналі написано "не цікавить думка Успіха". Даремно старався.
Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.

Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць.

Долярчик, не все рахується в долярах. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.

Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.

Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.

Для аірмакса, може бути важливішим комфорт та естетика.

Піднімешся в своєму розвитку, тоді зрозумієш, можливо.

Ти ще не зняв хату за 2К в селі за 7км від Львова? Здав би свою за 14К.
А 12К - профіт. Втрачаєш бабло на рівному місці.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 чер, 2021 08:13, всього редагувалось 3 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:08

  Frant написав:Але ж - якась мета в скуповуванні неліквіду - мусить бути?

Тим більше - у грамотної людини, програміста, який працював і в Швеції, і в Польщі , і в Болгарії - тобто бачив світ? Тим більше, людина читала і Куосаки, і Карла Марла, і Рембранда, і Олеся Гончара і інших видатних економістів!

Чи це просто плюшкінство???

Франт, якщо для тебе покупка нового житла в Києві в пішій доступності до метро - плюшкінство, то страдай далі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:08

  flyman написав:
  Успіх написав:
  stas_rst написав:злив детектед
....
Так і постарієш із своїми секретами в цоколі з видом на лабутени.

:mrgreen:
  flyman написав:Цікавить думка Успіха?

А думка моя така :D
Це все(твої дії) наче так, якби ти купив 10 заміських будиночків(а по факту - мазанки-розвалюхи) по селах довкола Києва, але на відстані 80км і зробив у деяких ремонт.
І тебе питаю ть всі - який зиск з цього всього? Скільки з оренди маєш?
А ти у відповідь - ну..... орендарів, щось немає..АЛЕ! - я багатопенісний і оточив довкола Київ!!! І можу тепер собі дозволити відпочити у будь-якому з моїх будиночків! Природа, рибалка, пташки - ехххххх, що ви розумієте... :mrgreen:


В оригиналі написано "не цікавить думка Успіха". Даремно старався.
Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.

Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць.

Долярчик, не все рахується в долярах. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.

Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.

Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.

Для аірмакса, може бути важливішим комфорт та естетика.

Піднімешся в своєму розвитку, тоді зрозумієш, можливо.

Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22053
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:13

  flyman написав:
  Frant написав:Але ж - якась мета в скуповуванні неліквіду - мусить бути?

Тим більше - у грамотної людини, програміста, який працював і в Швеції, і в Польщі , і в Болгарії - тобто бачив світ? Тим більше, людина читала і Куосаки, і Карла Марла, і Рембранда, і Олеся Гончара і інших видатних економістів!

Чи це просто плюшкінство???

Франт, якщо для тебе покупка нового житла в Києві в пішій доступності до метро - плюшкінство, то страдай далі.

З яких пір підвал у Бучі - став новим житлом у Києві???

Я чув, що знаний програміст інвештував 10 000 доларів в якусь піраміду, недобуд в Русанівських садах. Для простаків.
Поки що там навіть котловану ще немає.

Піша доступність до метро - це скільки? 5 км чи 7 км???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22053
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 2280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:16

  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2072207320742075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7712, 7713, 7714
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
77137 10778750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 08:49
Ромасик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224824
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 241511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95526)
21.06.2021 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.