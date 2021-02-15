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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:18
flyman написав: Frant написав:
Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?
Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.
Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.
Франт не профессор, а проффесор. Вони разом навчалися.)
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:20
Investor_K написав:
Франт не профессор, а проффесор. Вони разом навчалися.)
не дай Бог нашим детям такого образования...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:28
Франте.
Я у м.Кийові здаю в оренду 4 квартири. Чи дозволяєте Ви мені за таких умов бути присутнім на гілці?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:30
Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:41
Investor_K написав:
Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?
Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:41
flyman написав: Investor_K написав:
Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?
Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.
А Ужгород?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:56
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?
Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.
А Ужгород?
Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.
Та й взагалі, зі слів акурта, в Анталію дешевше злітати і відпочити чим в межах України.
Ужгород, для тих, в кого проблеми з кулькуляторем.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 21 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:57
Investor_K написав:
А Ужгород?
мб трускавец? там местами движ.
flyman написав:
Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.
в скадовске море. и даже атб есть. Редкое сочетание.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:00
vitaliian написав: Investor_K написав:
А Ужгород?
мб трускавец? там местами движ.
flyman написав:
Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.
в скадовске море. и даже атб есть. Редкое сочетание.
а кавалірка, як сувенір?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:02
flyman написав:
а кавалірка, як сувенір?
типа как собачки метят территорию можно покупать кавалерки везде где бываешь)
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