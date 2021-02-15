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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2072207320742075
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:18

  flyman написав:
  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.

Франт не профессор, а проффесор. Вони разом навчалися.)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Investor_K написав:Франт не профессор, а проффесор. Вони разом навчалися.)
не дай Бог нашим детям такого образования...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:28

Франте.
Я у м.Кийові здаю в оренду 4 квартири. Чи дозволяєте Ви мені за таких умов бути присутнім на гілці?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:30

Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:41

  Investor_K написав:Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?

Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:41

  flyman написав:
  Investor_K написав:Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?

Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.

А Ужгород?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:56

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі? Що потім з тим суаеніром робити? Які є ідеї?

Відвідати Анталію і там прикупити кавалірку в якості сувеніру.

А Ужгород?

Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.

Та й взагалі, зі слів акурта, в Анталію дешевше злітати і відпочити чим в межах України.
Ужгород, для тих, в кого проблеми з кулькуляторем.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:57

  Investor_K написав:А Ужгород?

мб трускавец? там местами движ.
  flyman написав:Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.
в скадовске море. и даже атб есть. Редкое сочетание.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:00

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:А Ужгород?

мб трускавец? там местами движ.
  flyman написав:Там, кажуть, нема моря.
Нема моря, нема забави.
в скадовске море. и даже атб есть. Редкое сочетание.

а кавалірка, як сувенір?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:а кавалірка, як сувенір?
типа как собачки метят территорию можно покупать кавалерки везде где бываешь)
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