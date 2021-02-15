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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:47
flyman написав:
Хоча дещо в тому є, так як зручність і час теж чогось коштують.
Напр. замість 3 год. дороги до роботи буде 1 год., а зекономлені дві години можна витрати на проекти. За тиждень +10 год., за місяць +40 год. Навіть при посередньому рейту $20 за год. це + $800 в місяць
flyman написав:
. Особисто в мене, один з критеріїв витрат або оцінки інвестиції в РН - скільки часу життя тре потратити на даний предмет/об"єкт.
Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто
.
Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше
1. Франт, думкою багатіє))
2. К***а, блд!!! СКІЛЬКИ ЧАСУ ТИ ВИТРАЧАЄШ НА ФОРУМ????
С-К-І-Л-Ь-К-И?????????!!!!!!????
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:52
Долярчик. Не нервничайте. Многие посещают форум в свободное время. Франт, подозреваю, во время посиделок в туалетеной комнате.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:56
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 21 чер, 2021 09:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:57
Багато хто шукає інформацію на форумі з нерухомості, як би зекономити на електроенергії, газі та опаленні)))
Чому нервує п.Успіх?
Пан Флаймен - безробітний, живе на %% з гривневих депозитів. Тому вільний час у нього є)))
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:57
vitaliian написав: Investor_K написав:
Долярчик. Не нервничайте. Многие посещают форум в свободное время. Франт, подозреваю, во время посиделок в туалетеной комнате.
скорее когда находит бесплатный вай фай.
Нищеброд, одним словом. Ему ж обрезали все...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:00
Investor_K написав:
Ему ж обрезали все...
оставили одни пальцы для клавиатуры.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:11
Investor_K написав:
Запитання до усіх.
На днях планую з сімєю відвідати з туристичною метою м.Ужгород. Чи є сенс там в якості сувеніру прикупити кавалірку у прицентральному або центральному районі?
якщо це не прикол - категорично НІ! причин дуже багато. Якщо плануєте подобову аренду - забудьте. Якщо для себе на раз у рік - дешевше знімати.
Нерухомість в Ужгороді - неліквідний неліквід, якщо у ній не жити самому.
Якщо ж все таки тягне на Закарпаття, то краще Мукачево.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:28
flyman написав:
Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.
Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.
Дивись, Андрію, - пишу чорним по монітору для тебе крайній раз:
- Стас не дійшов до розуміння, а з гуртожитків 13 років тому перейшов на інший горизонт - дві квартири до 2км від окружної загльною площею 89м2 (ціни з ОЛХ у поміч за м2), зароблені власними мізками і працею виключно у Києві, а не на полуницях у Щуцині, чи де ти там батракував ...
- У Стаса виникла потреба не економитти час, а убезпечити дитину/дружину/себе від форсмажорів при не дуже добрій логістиці на період навчання,роботи (захворів, зламалось авто і т.п.)
- Стас, на відміну від тебе, може собі дозволити поміняти локацію хоч зараз у 2к від 60м2 хорошому комплексі коло метро, однак на лівому березі. А хоче правий. І прицентралля, а тому працює і не читає Роберта К.
- Стас запитує на форумі і відповідає, а не намагається виглядати розумним з підвалів Бучі і жулянських бункерів, перероблених з ДОТів Київського укріпрайону часів WW II.
- Стас рекомендує Андрію без розкриття власних даних поінформувати присутніх про власні досягнення і здобутки, а також перспективи на безбідну старість не в цоколі. Усе інше - пустий триндьож "про наболіле і опухле". Не будь як балабол, будь собою!
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