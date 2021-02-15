Додано: Пон 21 чер, 2021 10:28

flyman написав: Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.

Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше. Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто.Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.

Дивись, Андрію, - пишу чорним по монітору для тебе крайній раз:- Стас не дійшов до розуміння, а з гуртожитків 13 років тому перейшов на інший горизонт - дві квартири до 2км від окружної загльною площею 89м2 (ціни з ОЛХ у поміч за м2), зароблені власними мізками і працею виключно у Києві, а не на полуницях у Щуцині, чи де ти там батракував ...- У Стаса виникла потреба не економитти час, а убезпечити дитину/дружину/себе від форсмажорів при не дуже добрій логістиці на період навчання,роботи (захворів, зламалось авто і т.п.)- Стас, на відміну від тебе, може собі дозволити поміняти локацію хоч зараз у 2к від 60м2 хорошому комплексі коло метро, однак на лівому березі. А хоче правий. І прицентралля, а тому працює і не читає Роберта К.- Стас запитує на форумі і відповідає, а не намагається виглядати розумним з підвалів Бучі і жулянських бункерів, перероблених з ДОТів Київського укріпрайону часів WW II.- Стас рекомендує Андрію без розкриття власних даних поінформувати присутніх про власні досягнення і здобутки, а також перспективи на безбідну старість не в цоколі. Усе інше - пустий триндьож "про наболіле і опухле". Не будь як балабол, будь собою!