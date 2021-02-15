Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Чем квартира в Мукачелво интереснеечем в Ужнороде?
просте запитання - для чого воно Вам ? інвестиції у Закарпаття - НІ місце для проживання під час подорожей - однозначно Мукачево, оскільки від нього набагато краще подорожувати по регіону + Мукачево набагато доглянутіше, аніж Ужгород + в Ужгороді більше ромів і мадяр. Регулярно там буваю. Цього року Ужгород мене остаточно розчарував. Окрім річки Уж і заставленої палатками набережної - сум-сумний.
flyman написав:Що в тебе, що в Долярчика, що у Франта, інші лекала. Міряєте Успіх не тим лекалом, яке в мене, тому нема однозначного результата виміру. Ще раз, в мене на першому місці на разі економія часу, енергії, та досягнення комфорту в пересуванні в просторі.
Успіх не в кавалірках/м2, а у тих матеріальних/нематеріальних благах, які ти можеш собі дозволити в означений період. А це й сукупний дохід, і можливість подорожувати Світом не тільки лише в Кирилівку/ЗалПорт/Єгипет втч. Це відвідування театрів і кіно, ресторанів і кафе, футбольних матчів і концертів світових артистів у Києві, подорожі Україною і т.п. Це купівля речей для комфорту і здоров"я. Та маса всього, що виходить за межі твого світу. А на залишок можна уже купувати м2. Навіть за окружною, якщо вони дають 9% річних.
flyman написав:Що в тебе, що в Долярчика, що у Франта, інші лекала. Міряєте Успіх не тим лекалом, яке в мене, тому нема однозначного результата виміру. Ще раз, в мене на першому місці на разі економія часу, енергії, та досягнення комфорту в пересуванні в просторі.
Успіх не в кавалірках/м2, а у тих матеріальних/нематеріальних благах, які ти можеш собі дозволити в означений період. А це й сукупний дохід, і можливість подорожувати Світом не тільки лише в Кирилівку/ЗалПорт/Єгипет втч. Це відвідування театрів і кіно, ресторанів і кафе, футбольних матчів і концертів світових артистів у Києві, подорожі Україною і т.п. Це купівля речей для комфорту і здоров"я. Та маса всього, що виходить за межі твого світу. А на залишок можна уже купувати м2. Навіть за окружною, якщо вони дають 9% річних.
Комусь тре атрибути успішності щоб показати свій Успіх, а кому нікому нічого не тре показувати і доказувати.
Діоген стверджував що «справжнє щастя не може бути знайдено в зовнішніх перевагах, таких як матеріальна розкіш, політична влада або хороше здоров'я. Істинне щастя полягає в тому, щоб не залежати від таких випадкових і швидкоплинних речей », - каже Йостейн Гарднер з «Софійського світу».
Діоген жив в маленькому будиночку - піфоси, що був предметом для сарказму і кепкування у афінян.
Ти знову намагаєшся вкласти чужий Успіх в своє Прокрустове ліжко, або сучасною ідіомою: натягнути сову на глобус.