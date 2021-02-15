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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20752076207720782079>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:18

  Investor_K написав:Чем квартира в Мукачелво интереснеечем в Ужнороде?

просте запитання - для чого воно Вам ?
інвестиції у Закарпаття - НІ
місце для проживання під час подорожей - однозначно Мукачево, оскільки від нього набагато краще подорожувати по регіону + Мукачево набагато доглянутіше, аніж Ужгород + в Ужгороді більше ромів і мадяр.
Регулярно там буваю. Цього року Ужгород мене остаточно розчарував. Окрім річки Уж і заставленої палатками набережної - сум-сумний.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я бывал на Филиппинах. Там очень высокие цены на все.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Що в тебе, що в Долярчика, що у Франта, інші лекала. Міряєте Успіх не тим лекалом, яке в мене, тому нема однозначного результата виміру.
Ще раз, в мене на першому місці на разі економія часу, енергії, та досягнення комфорту в пересуванні в просторі.

Успіх не в кавалірках/м2, а у тих матеріальних/нематеріальних благах, які ти можеш собі дозволити в означений період. А це й сукупний дохід, і можливість подорожувати Світом не тільки лише в Кирилівку/ЗалПорт/Єгипет втч.
Це відвідування театрів і кіно, ресторанів і кафе, футбольних матчів і концертів світових артистів у Києві, подорожі Україною і т.п. Це купівля речей для комфорту і здоров"я. Та маса всього, що виходить за межі твого світу. А на залишок можна уже купувати м2. Навіть за окружною, якщо вони дають 9% річних.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:40

  stas_rst написав:
  flyman написав:Що в тебе, що в Долярчика, що у Франта, інші лекала. Міряєте Успіх не тим лекалом, яке в мене, тому нема однозначного результата виміру.
Ще раз, в мене на першому місці на разі економія часу, енергії, та досягнення комфорту в пересуванні в просторі.

Успіх не в кавалірках/м2, а у тих матеріальних/нематеріальних благах, які ти можеш собі дозволити в означений період. А це й сукупний дохід, і можливість подорожувати Світом не тільки лише в Кирилівку/ЗалПорт/Єгипет втч.
Це відвідування театрів і кіно, ресторанів і кафе, футбольних матчів і концертів світових артистів у Києві, подорожі Україною і т.п. Це купівля речей для комфорту і здоров"я. Та маса всього, що виходить за межі твого світу. А на залишок можна уже купувати м2. Навіть за окружною, якщо вони дають 9% річних.

Комусь тре атрибути успішності щоб показати свій Успіх, а кому нікому нічого не тре показувати і доказувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Комусь тре атрибути успішності щоб показати свій Успіх, а кому нікому нічого не тре показувати і доказувати.
золотые слова.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:43

  flyman написав:Комусь тре атрибути успішності щоб показати свій Успіх, а кому нікому нічого не тре показувати і доказувати.

описані вище атрибути - це атрибути здорової людини, а не успішності. Можна жити в бочці і кричати, що інша людина заступає сонце. Ну, майже цоколь ... suum cuique
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:51

  stas_rst написав:
  flyman написав:Комусь тре атрибути успішності щоб показати свій Успіх, а кому нікому нічого не тре показувати і доказувати.

описані вище атрибути - це атрибути здорової людини, а не успішності. Можна жити в бочці і кричати, що інша людина заступає сонце. Ну, майже цоколь ... suum cuique

Володіння бочкою не зобов"язує до проживання в ній.
Якщо Діоген вважав, що йому так ліпше, то значить для нього так і було.

Для загального розвитку прошу ознайомитися (проффесору теж):
https://ukr-bochka.com/ua/articles/diogen-v-bochke.html

Діоген стверджував що «справжнє щастя не може бути знайдено в зовнішніх перевагах, таких як матеріальна розкіш, політична влада або хороше здоров'я. Істинне щастя полягає в тому, щоб не залежати від таких випадкових і швидкоплинних речей », - каже Йостейн Гарднер з «Софійського світу».

Діоген жив в маленькому будиночку - піфоси, що був предметом для сарказму і кепкування у афінян.

Ти знову намагаєшся вкласти чужий Успіх в своє Прокрустове ліжко, або сучасною ідіомою: натягнути сову на глобус.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:00

flyman написано ж - кожному своє.
Ти сам це підтвердив. Успіхові - успішне, тобі - возвеличений в піснях і баладах цоколь.
Тому - усі при своїх. Гра тривалістю в життя.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:07

  stas_rst написав:flyman написано ж - кожному своє.
Ти сам це підтвердив. Успіхові - успішне, тобі - возвеличений в піснях і баладах цоколь.
Тому - усі при своїх. Гра тривалістю в життя.

В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.
То в мене цоколь відчувається як ... комфорт клас, а може і як бізнес клас.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 чер, 2021 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.
ээээ тыж сам выше писал что счастье не в размере бочки. Может у него там ламповая атмосфера?
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