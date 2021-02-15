Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.
ти ж сам написав - у кожного свій успіх. йому так зручно. мені - так як у мене. тобі - у твоїх локаціях коло шрт. Забий на Успіха і на інших. Живи так, як звик і задовільняйся тим, що маєш. Ми за два дні тут і без цього понаписували твори про "успіх за межами розуміння". З чим і кланяюсь низько, аж до рівня форточки у твоїх вікнах
flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.
ти ж сам написав - у кожного свій успіх. йому так зручно. мені - так як у мене. тобі - у твоїх локаціях коло шрт. Забий на Успіха і на інших. Живи так, як звик і задовільняйся тим, що маєш. Ми за два дні тут і без цього понаписували твори про "успіх за межами розуміння". З чим і кланяюсь низько, аж до рівня форточки у твоїх вікнах
Та ладно, можна розглядати це як схоластичну дискусію різних філософських шкіл РН.
flyman написав:Та ладно, можна розглядати це як схоластичну дискусію різних філософських шкіл РН.
а в твой цоколь можно сделать отдельный вход и сдать под бизнес?
Теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили вхід, там і так окремий вхід на цокольний поверх. В цокольних приміщеннях в кого як, є офіси, а є що люди жувуть. Чи офіси орендовані, чи власні, не цікавився. Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані. Напр. недавно появилося відділення УкрПошти, але там окремий вхід. А невеликий продуктовий магазин закрився, бо появився "Лоток".
flyman написав:теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили, там і так окремий вхід на цокольний поверх.
недалеко от меня вырыли перед окном на кухню яму, вырезали проем в фундаментном блоке, поставили дверь, ступеньки и уже открыли магаз. Конечно надо чтобы цоколь был фасадный, но в дворовом тоже открываются парикмахерские, нотариусы, турфирмы. Так пища для размышлений.
flyman написав:теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили, там і так окремий вхід на цокольний поверх.
недалеко от меня вырыли перед окном на кухню яму, вырезали проем в фундаментном блоке, поставили дверь, ступеньки и уже открыли магаз. Конечно надо чтобы цоколь был фасадный, но в дворовом тоже открываются парикмахерские, нотариусы, турфирмы. Так пища для размышлений.
flyman написав:Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані.
про офисы забудь, они в Киеве уже никому не нужны, будут они в бучах открываться. Магазины бывают разные, например разливного пива в лотке нет, а ездить за ним за 1000 метров народу напряжно, есть примеры где в одном жк по 2 таких магазина и ни один не закрылся. То же и собачьи корма 2 магазина уживаются в одном жк (оба в цоколе). По пиццериям сложнее там вытяжка нужна, пиццерия держится на доставке (клиенту по барабану привезут ему пиццу из пентхауса или из цоколя, лишь бы вкусно было) поэтому цоколь могут взять.
flyman написав:Я би розраховував на $10 м2. Навіть при такій ціні цоколь би міг окупитися за 3 роки.
flyman написав:Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані.
про офисы забудь, они в Киеве уже никому не нужны, будут они в бучах открываться. Магазины бывают разные, например разливного пива в лотке нет, а ездить за ним за 1000 метров народу напряжно, есть примеры где в одном жк по 2 таких магазина и ни один не закрылся. То же и собачьи корма 2 магазина уживаются в одном жк (оба в цоколе). По пиццериям сложнее там вытяжка нужна, пиццерия держится на доставке (клиенту по барабану привезут ему пиццу из пентхауса или из цоколя, лишь бы вкусно было) поэтому цоколь могут взять.
flyman написав:Я би розраховував на $10 м2. Навіть при такій ціні цоколь би міг окупитися за 3 роки.