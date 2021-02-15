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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2076207720782079>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.

ти ж сам написав - у кожного свій успіх. йому так зручно. мені - так як у мене. тобі - у твоїх локаціях коло шрт.
Забий на Успіха і на інших. Живи так, як звик і задовільняйся тим, що маєш.
Ми за два дні тут і без цього понаписували твори про "успіх за межами розуміння".
З чим і кланяюсь низько, аж до рівня форточки у твоїх вікнах :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:13

  vitaliian написав:
  flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.
ээээ тыж сам выше писал что счастье не в размере бочки. Может у него там ламповая атмосфера?

Я хіба заперечую.
Успіху тещині млинці могли так приїстися, що 1к як 3к відчується, а сирий карась як суші.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 чер, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:14

  stas_rst написав:
  flyman написав:В Успіха комірка - камера СІЗО зі шконками для дітей і 1к, яка відчувається як 3к.

ти ж сам написав - у кожного свій успіх. йому так зручно. мені - так як у мене. тобі - у твоїх локаціях коло шрт.
Забий на Успіха і на інших. Живи так, як звик і задовільняйся тим, що маєш.
Ми за два дні тут і без цього понаписували твори про "успіх за межами розуміння".
З чим і кланяюсь низько, аж до рівня форточки у твоїх вікнах :)

Та ладно, можна розглядати це як схоластичну дискусію різних філософських шкіл РН.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Та ладно, можна розглядати це як схоластичну дискусію різних філософських шкіл РН.
а в твой цоколь можно сделать отдельный вход и сдать под бизнес?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:21

  vitaliian написав:
  flyman написав:Та ладно, можна розглядати це як схоластичну дискусію різних філософських шкіл РН.
а в твой цоколь можно сделать отдельный вход и сдать под бизнес?

Теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили вхід, там і так окремий вхід на цокольний поверх.
В цокольних приміщеннях в кого як, є офіси, а є що люди жувуть.
Чи офіси орендовані, чи власні, не цікавився.
Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані.
Напр. недавно появилося відділення УкрПошти, але там окремий вхід.
А невеликий продуктовий магазин закрився, бо появився "Лоток".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили, там і так окремий вхід на цокольний поверх.
недалеко от меня вырыли перед окном на кухню яму, вырезали проем в фундаментном блоке, поставили дверь, ступеньки и уже открыли магаз. Конечно надо чтобы цоколь был фасадный, но в дворовом тоже открываются парикмахерские, нотариусы, турфирмы. Так пища для размышлений.

Жилая аренда в Ирпене уже упала до 5500 за 55м2 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 9;promoted

предположим та конура стоит 38500уе (700$/m2) или 1055000 в грн 6,25% годовых (без учёта простоев). Это дно, депозиты больше приносят!
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:теоретично можно, але на практиці не бачив щоб так робили, там і так окремий вхід на цокольний поверх.
недалеко от меня вырыли перед окном на кухню яму, вырезали проем в фундаментном блоке, поставили дверь, ступеньки и уже открыли магаз. Конечно надо чтобы цоколь был фасадный, но в дворовом тоже открываются парикмахерские, нотариусы, турфирмы. Так пища для размышлений.

Жилая аренда в Ирпене уже упала до 5500 за 55м2 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 9;promoted

предположим та конура стоит 38500уе (700$/m2) или 1055000 грн окупаемость 192 месяца (без учёта простоев). Депозиты больше приносят!

Цоколь фасадний.

Я би розраховував на $10 м2. Навіть при такій ціні цоколь би міг окупитися за 3 роки.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані.
про офисы забудь, они в Киеве уже никому не нужны, будут они в бучах открываться. Магазины бывают разные, например разливного пива в лотке нет, а ездить за ним за 1000 метров народу напряжно, есть примеры где в одном жк по 2 таких магазина и ни один не закрылся. То же и собачьи корма 2 магазина уживаются в одном жк (оба в цоколе). По пиццериям сложнее там вытяжка нужна, пиццерия держится на доставке (клиенту по барабану привезут ему пиццу из пентхауса или из цоколя, лишь бы вкусно было) поэтому цоколь могут взять.
  flyman написав:Я би розраховував на $10 м2. Навіть при такій ціні цоколь би міг окупитися за 3 роки.
вот что по 5,5$ сдают https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kommerc ... 541dc65338
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаю, що з розбудовою району приміщення під офіси будуть і далі востребувані.
про офисы забудь, они в Киеве уже никому не нужны, будут они в бучах открываться. Магазины бывают разные, например разливного пива в лотке нет, а ездить за ним за 1000 метров народу напряжно, есть примеры где в одном жк по 2 таких магазина и ни один не закрылся. То же и собачьи корма 2 магазина уживаются в одном жк (оба в цоколе). По пиццериям сложнее там вытяжка нужна, пиццерия держится на доставке (клиенту по барабану привезут ему пиццу из пентхауса или из цоколя, лишь бы вкусно было) поэтому цоколь могут взять.
  flyman написав:Я би розраховував на $10 м2. Навіть при такій ціні цоколь би міг окупитися за 3 роки.
вот что по 5,5$ сдают https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kommerc ... 541dc65338

Там вид з вікна фактично ніякий. Депресивненько.
Все ж в мене є на що дивитися, як пшие Стас: "під спідниці ля фем фаталє на лабутенах".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Там вид з вікна фактично ніякий. Депресивненько.
Все ж в мене є на що дивитися, як пшие Стас: "під спідниці ля фем фаталє на лабутенах".
самый центр (центр.рынок) па 7$ тоже депресивненько? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=0
vitaliian
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