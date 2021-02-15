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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:Там вид з вікна фактично ніякий. Депресивненько.
Все ж в мене є на що дивитися, як пшие Стас: "під спідниці ля фем фаталє на лабутенах".
самый центр (центр.рынок) па 7$ тоже депресивненько? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... derIndex=0

відос нормас, але тре понімать конкуренцію вокруг.
В Бучі обичний спальнік. Конкуренція, хіба Варшавський ринок, але до нього ще тре тьопати 10 хв. А тут бац, і охфіс під носом.

Хоча. Поки що не здаю. Був період, що міг здати як житло за 100у.е. (2018..2019), але тоді тре було собі щось шукати щоб жити, тому виходило шило на мило, і не погодився. Зате прощупав ринок і попит власними руками.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:відос нормас, але тре понімать конкуренцію вокруг.
В Бучі обичний спальнік. Конкуренція, хіба Варшавський ринок, але до нього ще тре тьопати 10 хв. А тут бац, і охфіс під носом.
это если найдёте кому нужен офис именно в этом месте. Обычно офисы открываются там где скопление общ.транспорта (чтобы охватить как можно большую аудиторию), а если кому нужен офис совсем задаром (до 100$) для этого есть гаражи и промки.
  flyman написав:(2018..2019
за 2-3 года рынок перевернулся с ног на голову! И дело не только в ковиде, уменьшился поток понаехов в Киев и пригород. Я сужу по количеству свободных паркомест на моем районе. 2 года назад после 23:00 можно было не приезжать, места были только на ветках деревьев. Сейчас 2-4-10 мест всегда в наличии, хоть в полночь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 чер, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:37

  vitaliian написав:
  flyman написав:відос нормас, але тре понімать конкуренцію вокруг.
В Бучі обичний спальнік. Конкуренція, хіба Варшавський ринок, але до нього ще тре тьопати 10 хв. А тут бац, і охфіс під носом.
это если найдёте кому нужен офис именно в этом месте. Обычно офисы открываются там где много общ.транспорта (чтобы охватить как можно большую аудиторию), а если кому нужен офис совсем задаром (до 100$) для этого есть гаражи и промки.

Можливо і так, але тоді ще теж приходив клієнт на офіс під веб студію, чи коворкіг.
Але і в зараз в мене теж є потреба у використанні цоколя як мініофіса.
Думаю, що наразі бажаючі були б мати поряд з житлом мініофіс, а не працювати з дому, де бігають/плачуть діти, жінка перевдягає памперси та смажить какалєти.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:42

  vitaliian написав:за 2-3 года рынок перевернулся с ног на голову! И дело не только в ковиде, уменьшился поток понаехов в Киев и пригород. Я сужу по количеству свободных паркомест на моем районе. 2 года назад после 23:00 можно было не приезжать, места были только на ветках деревьев. Сейчас 2-4-10 мест всегда в наличии, хоть в полночь.

в мене інше спостереження,
поряд вводяться нові новобудови,
людей більшає, машин теж,
ціни ростуть як на м2, так і оренду.

Як довго триватиме, хз., але чим далі, тим віддалена робота стає трендовіша.
Я би навіть тепер і не думав щоб здавати цоколь комусь, а тримати собі як мініофіс для того щоб усамітнитися та ніхто не заважав творчій праці.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:Думаю, що наразі бажаючі були б мати поряд з житлом мініофіс, а не працювати з дому, де бігають/плачуть діти, жінка перевдягає памперси та смажить какалєти.
это кстати тема для проработки, сдавать офис по рабочим местам, аля коворкинг. у людей действительно дома стесненные условия, особенно если нужна комната- переговорка или для скайпа, чтоб сзади не маячили разбросанные по комнате вещи и члены семьи в неглиже. Интересно на такое есть спрос?
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаю, що наразі бажаючі були б мати поряд з житлом мініофіс, а не працювати з дому, де бігають/плачуть діти, жінка перевдягає памперси та смажить какалєти.
это кстати тема для проработки, сдавать офис по рабочим местам, аля коворкинг. у людей действительно дома стесненные условия, особенно если нужна комната- переговорка или для скайпа, чтоб сзади не маячили разбросанные по комнате вещи и члены семьи в неглиже. Интересно на такое есть спрос?

кабінки можуть бути не тільки для скайпа, а і для рунеток.
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