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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:21

  flyman написав:
  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.

Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:30

  Damien написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.

Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:51

flyman
Так как проект ЖК 4U сейчас заморожен,
4u усиленно строится
vitaliian
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  #<1 ... 2076207720782079
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