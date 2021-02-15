Додано: Пон 21 чер, 2021 17:40

Коротше, ясно)) - Флай накупляв неліквіду "для себе, а не в оренду"))Хоч, зараз з кожної труби кричать, що вигідніше орендувати чуже, ніж вкладатись в своє.Ну то таке, - кожному своє ©п.с.А на рахунок того, що можу здавати свою за 12-14К/міс, а жити на дачі, чи навіть, через рік, на Левандівці в смарті - так, можу! - а сім'ю куди подіти? - до тещі відправити?Так що все можливо! - але з поправочкою: треба бути "самотнім вовком", тоді і руки розв'язані- але, чи тоді є сенс іпашити?(для кого/для чого? )Тому - "маємо - те, що маємо"© і буду здавати/продавати смарт на Левандівці, а не в Авалоні Лайт, ВЕЛИЧЕЗНУ однуху - перероблену в двуху, яка відчувається як трьоха! (а трьоха тому, що можна заночувати у трьох "кімнатах" з комфортом!)Тож - все буде добре!Все буде УСПІХ!