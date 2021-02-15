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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:21

  flyman написав:
  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.

Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:30

  Damien написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Чи не простіше було купити 1 (одну) 1к квартиру на кінцевій метро чи трамваю?
Все одно краще, ніж підвал в Єпенях і дерев'яні хати в селах Житомирської області?

Франт, ти букви читаєш, а текст не розумієш:
кавалірки в пішій доступності до метро в м.Києві.

Не знаю, як можна ще розтлумачити професору прописні факти.

Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:51

flyman
Так как проект ЖК 4U сейчас заморожен,
4u усиленно строится
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:38

  Damien написав:Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК)

это в том же районе? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... JElbs.html
200уе в месяц на вложенные 20куе неплохая доходность ~12% годовых.
Если конечно оно по такой цене сдаётся... в чём я лично сомневаюсь, ну то такое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:42

  vitaliian написав:
  Damien написав:Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК)

это в том же районе? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... JElbs.html
200уе в месяц на вложенные 20куе неплохая доходность ~12% годовых.
Если конечно оно по такой цене сдаётся...

Смотрите пожалуйста адрес, чтобы сэкономить время "а где это находится?".

Я би написав де це тепер, але цензура не пропустить. А будущєм там буде конєчна метра на Трою.

А так прикольний жилий гараж (а може і контейнер):
https://www.google.com/maps/place/Vatutina+St,+84,+Kyiv,+02000/@50.3944801,30.4236784,3a,75y,84.92h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZmETZQdCChwylKAmV99daA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DZmETZQdCChwylKAmV99daA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D84.919334%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40d4c96c31b06f5f:0xc7cf8f870fb2d511!8m2!3d50.3944802!4d30.4237753

думаю там доходность 50%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:59

Если бы достроили метро на Трою- оев стала бы инвестиционно очень привлекательной
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:01

  Investor_K написав:Если бы достроили метро на Трою- оев стала бы инвестиционно очень привлекательной
в метро с машинами не пускают, утром пробка 2-3км перед мостом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:40

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Коротше, ясно)) - Флай накупляв неліквіду "для себе, а не в оренду"))
Хоч, зараз з кожної труби кричать, що вигідніше орендувати чуже, ніж вкладатись в своє.
Ну то таке, - кожному своє ©

п.с.
А на рахунок того, що можу здавати свою за 12-14К/міс, а жити на дачі, чи навіть, через рік, на Левандівці в смарті - так, можу! - а сім'ю куди подіти? - до тещі відправити? :)
Так що все можливо! - але з поправочкою: треба бути "самотнім вовком", тоді і руки розв'язані ;) - але, чи тоді є сенс іпашити?(для кого/для чого? )
Тому - "маємо - те, що маємо"© і буду здавати/продавати смарт на Левандівці, а не в Авалоні Лайт, ВЕЛИЧЕЗНУ однуху - перероблену в двуху, яка відчувається як трьоха! (а трьоха тому, що можна заночувати у трьох "кімнатах" з комфортом!) :)

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:11

  flyman написав:
  Damien написав:
Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/

Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти.
На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:51

  Damien написав:
  flyman написав:
  Damien написав:
Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/

Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти.
На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20

Республіка - всьо ?
Рибальскай теж?
flyman
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