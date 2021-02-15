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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:29
Chelovechka написав:
Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.
выйти замуж если вы девушка самый дешевый вариант.
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vitaliian
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