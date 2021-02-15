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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:29
Chelovechka написав:
Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.
выйти замуж если вы девушка самый дешевый вариант.
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vitaliian
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:01
vitaliian написав: Chelovechka написав:
Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.
выйти замуж если вы девушка самый дешевый вариант.
Можна і не раз вийти заміж, і не одну квартиру розділити
І отак, вже за 5-7р. - можна мати 2-3 квартири СВОЇХ!
Ехххххх, таки дівчатам в цьому житті - простіше
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Додано: Сер 23 чер, 2021 16:50
Успіх написав:
Можна і не раз вийти заміж, і не одну квартиру розділити
Вы же семейный человек, а мысли материальны, вот зачем такую х-ню думаете? Вышла замуж, сделала кого то счастливым, родила двоих детей, устроилась на любимую работу, мужу не изменяет.
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vitaliian
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:41
Успіх написав:
Ще вірите в казки?
вашим сказкам верю.
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vitaliian
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