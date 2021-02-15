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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:29

  Chelovechka написав:Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.

выйти замуж если вы девушка самый дешевый вариант.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:01

  vitaliian написав:
  Chelovechka написав:Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.

выйти замуж если вы девушка самый дешевый вариант.

Можна і не раз вийти заміж, і не одну квартиру розділити :mrgreen:
І отак, вже за 5-7р. - можна мати 2-3 квартири СВОЇХ! :mrgreen:
Ехххххх, таки дівчатам в цьому житті - простіше :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Можна і не раз вийти заміж, і не одну квартиру розділити
Вы же семейный человек, а мысли материальны, вот зачем такую х-ню думаете? Вышла замуж, сделала кого то счастливым, родила двоих детей, устроилась на любимую работу, мужу не изменяет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:14

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Можна і не раз вийти заміж, і не одну квартиру розділити
Вы же семейный человек, а мысли материальны, вот зачем такую х-ню думаете? Вышла замуж, сделала кого то счастливым, родила двоих детей, устроилась на любимую работу, мужу не изменяет.

Ще вірите в казки? :D
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Ще вірите в казки?
вашим сказкам верю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:04

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ще вірите в казки?
вашим сказкам верю.

:mrgreen: мені - можна!© :mrgreen:
Але тут більш - нікому! 8)
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  #<1 ... 2077207820792080
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