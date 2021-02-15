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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:42

  vitaliian написав:
  Damien написав:Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК)

это в том же районе? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... JElbs.html
200уе в месяц на вложенные 20куе неплохая доходность ~12% годовых.
Если конечно оно по такой цене сдаётся...

Смотрите пожалуйста адрес, чтобы сэкономить время "а где это находится?".

Я би написав де це тепер, але цензура не пропустить. А будущєм там буде конєчна метра на Трою.

А так прикольний жилий гараж (а може і контейнер):
https://www.google.com/maps/place/Vatutina+St,+84,+Kyiv,+02000/@50.3944801,30.4236784,3a,75y,84.92h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZmETZQdCChwylKAmV99daA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DZmETZQdCChwylKAmV99daA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D84.919334%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40d4c96c31b06f5f:0xc7cf8f870fb2d511!8m2!3d50.3944802!4d30.4237753

думаю там доходность 50%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:59

Если бы достроили метро на Трою- оев стала бы инвестиционно очень привлекательной
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:01

  Investor_K написав:Если бы достроили метро на Трою- оев стала бы инвестиционно очень привлекательной
в метро с машинами не пускают, утром пробка 2-3км перед мостом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:40

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Коротше, ясно)) - Флай накупляв неліквіду "для себе, а не в оренду"))
Хоч, зараз з кожної труби кричать, що вигідніше орендувати чуже, ніж вкладатись в своє.
Ну то таке, - кожному своє ©

п.с.
А на рахунок того, що можу здавати свою за 12-14К/міс, а жити на дачі, чи навіть, через рік, на Левандівці в смарті - так, можу! - а сім'ю куди подіти? - до тещі відправити? :)
Так що все можливо! - але з поправочкою: треба бути "самотнім вовком", тоді і руки розв'язані ;) - але, чи тоді є сенс іпашити?(для кого/для чого? )
Тому - "маємо - те, що маємо"© і буду здавати/продавати смарт на Левандівці, а не в Авалоні Лайт, ВЕЛИЧЕЗНУ однуху - перероблену в двуху, яка відчувається як трьоха! (а трьоха тому, що можна заночувати у трьох "кімнатах" з комфортом!) :)

Тож - все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:11

  flyman написав:
  Damien написав:
Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/

Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти.
На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:51

  Damien написав:
  flyman написав:
  Damien написав:
Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда).
Ну какая там пешая доступность на данный момент?

25 хв. повільним кроком.,
від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.

Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.

п.с.
вчимо матчасть на перспективу
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/01/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%B6%D0%BA-%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/

Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти.
На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20

Республіка - всьо ?
Рибальскай теж?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58

flyman , чтобы что двигалось, надо чтоб кто-то это двигал. В сторону Жулян двигать некому, нет такой крупной фигуры как был Фирташ.
Разве что произойдет что-то неимоверное и все еще недостроенный ТЦ Республика(для которого и было ответвление на м.Ипподром) перекупит лично Зеленский. Ну или кто там будет после него
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:00

  vitaliian написав:flyman
Так как проект ЖК 4U сейчас заморожен,
4u усиленно строится

Статье полтора года. Да и на написана она на основании кофейной гущи
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:32

Где лучше искать однокомнатную квартиру в аренду?

Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.
Chelovechka
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46

  Chelovechka написав:Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.

Рядом с местом учёбы. Так будет возможность поспать дольше и в общагу к друзьям заглянуть.
farm
 
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