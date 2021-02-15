Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Damien написав: Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда). Ну какая там пешая доступность на данный момент?
25 хв. повільним кроком., від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.
Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.
Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти. На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20
Damien написав: Флай, ты же сам не раз писал о реальном местоположении(земли садового товарищества в Жулянах, не предназначенные для строительства ЖК) и надежде на будущую станцию метро Крейсер Аврора(которая,ИМХО, будет построена чуть раньше, чем никогда). Ну какая там пешая доступность на данный момент?
25 хв. повільним кроком., від Іподрома вже 50 метрів зробили кишку в сторону "Крейсера Аврори", в планах через 7 років. А з іншого боку, там ще має підкрастися в межех пішої доступності ШРТ на Трою.
Все ж таки, не СофБощ, всі блага цивілізації близько.
Эта кишка была построена в момент постройки м.Ипподром, была построена для ТЦ Республика, которую курировал на тот момент Фирташ, близкий к власти. На сегодня перспектив продления линии метро никаких . Вообще. Не то что 7 лет, но и 15, и 20
flyman , чтобы что двигалось, надо чтоб кто-то это двигал. В сторону Жулян двигать некому, нет такой крупной фигуры как был Фирташ. Разве что произойдет что-то неимоверное и все еще недостроенный ТЦ Республика(для которого и было ответвление на м.Ипподром) перекупит лично Зеленский. Ну или кто там будет после него