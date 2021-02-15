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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:09

Damien ТЦ Республіка відкриття плануеться на листопад 2021 року.
TAHO
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.19
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