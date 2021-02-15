RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:09

Damien ТЦ Республіка відкриття плануеться на листопад 2021 року.
TAHO
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:19

Шах і мат!©

  roberto dark написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога!
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

--------

Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись D


------
В такому разi долярик буде ЗА ПЕТРУШКУ здавати свого смарта Як заповiдав йому його горезвiсний вчитель - ХАРЧI ХАРЧI i ЩЕ РАЗ ХАРЧi :roll[/quote]
---

Ну що там, петрушка? :wink:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 842
З нами з: 18.03.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2077207820792080
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, mvs24 і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7741, 7742, 7743
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
77426 10825584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 20:08
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 241667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33040)
24.06.2021 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.