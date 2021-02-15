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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2078207920802081>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:09

Damien ТЦ Республіка відкриття плануеться на листопад 2021 року.
TAHO
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:19

Шах і мат!©

  roberto dark написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт

Це - перемога!
Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))

Тож, 7К/міс - як з куща!

п.с.
От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс!
Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!! :D

--------

Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись D


------
В такому разi долярик буде ЗА ПЕТРУШКУ здавати свого смарта Як заповiдав йому його горезвiсний вчитель - ХАРЧI ХАРЧI i ЩЕ РАЗ ХАРЧi :roll[/quote]
---

Ну що там, петрушка? :wink:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:48

  Chelovechka написав:Переезжаю учиться в Киев, может кто знает, где найти однокомнатную квартиру, желательно подешевле конечно.

зачем такие сложности?
давайте сразу в польшу!)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:54

Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?
Vzh76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:15

Планирую сдавать тысяч за 16-17.Насчет квартиры на Патриотике-непонятная ситуация... Цена очень низкая. Может там какие-то нюансы неизвестные.
Vzh76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:44

  Vzh76 написав:Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?

Почем сдавать планируете в той локации?
Что говорят риелторы?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю 16-19. Возможно 20, но, имхо, там сейчас столько выйдет под аренду, что мама не горюй.
Есть группы в телеге по аренде Печерска, Голосеево, ПОХа. Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет

Правда, нужно признать, что цены довольно высокие. Я не могу понять, что так манит в этом регионе. Начал думать, что в вонище, которая окутывает весь район, присутствует что-то наркотическое. Люди испытывают ломку при выезде в другие районы
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:52

По цене аренды отвечала форумчанину vitalian. Но его сообщение почему-то исчезло.
Vzh76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
2й раз снижают цену, никак сдать не могут. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:02

  vitaliian написав:
  hume написав:Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
2й раз снижают цену, никак сдать не могут. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html


До метро далеко.
Обстановка спартанська.

Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
Frant
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