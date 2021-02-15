Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Принаймні з приміського вокзалу видно смарт
Це - перемога! Я ж казав, що там десь ~ 2км до Головного Вокзалу напряму/через "городи")))
Тож, 7К/міс - як з куща!
п.с. От буде несподіванка(для вас - не для мене), якщо вже цієї осені/зими, інвестори з першої черги, виставлять свої смарти пА 6-7К/міс! Тоді я скажу - так, признаю свою помилку, що-до очікувати ціни 7К на мій смарт - бо восени наступного року буде - 8К!!!
--------
Мав на увазі, що якщо якась бабка не розпродасть на Привокзальному петрушку, то їй дешевше буде Вашого смарта подобово взяти, чим пертись елетричкою до Судової Вишні, а зранку вертатись D
------ В такому разi долярик буде ЗА ПЕТРУШКУ здавати свого смарта Як заповiдав йому його горезвiсний вчитель - ХАРЧI ХАРЧI i ЩЕ РАЗ ХАРЧi :roll[/quote] ---
Ну що там, петрушка?
Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!
Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?
Так от... Готові? )) А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку
Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?
Vzh76 написав:Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?
Почем сдавать планируете в той локации? Что говорят риелторы?
Думаю 16-19. Возможно 20, но, имхо, там сейчас столько выйдет под аренду, что мама не горюй. Есть группы в телеге по аренде Печерска, Голосеево, ПОХа. Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
Правда, нужно признать, что цены довольно высокие. Я не могу понять, что так манит в этом регионе. Начал думать, что в вонище, которая окутывает весь район, присутствует что-то наркотическое. Люди испытывают ломку при выезде в другие районы